Résultat des législatives 2024 à Châteauneuf-sur-Cher (18190) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:55 - Sur qui vont se porter les supporters de la gauche à Châteauneuf-sur-Cher ? Alors que le Front populaire semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (plus de 25,6% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va se confirmer ce dimanche, pour le second tour des législatives. A l'issue du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Châteauneuf-sur-Cher, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 15,84% des votes dans la commune. Une somme à compléter néanmoins avec les 22,41% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,56% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,4% pour Yannick Jadot, 5,87% pour Fabien Roussel et 1,74% pour Anne Hidalgo).

20:58 - La fulgurante évolution de l'extrême droite à Châteauneuf-sur-Cher en 2 ans A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella lors de ces élections législatives 2024 sera très analysé. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du Rassemblement national ont grimpé à plus de 30% des suffrages aux élections législatives le 30 juin, soit environ quinze points de plus qu'aux dernières législatives, la tendance locale semble encore plus forte. Le mouvement a en effet déjà avancé de 19 points ici entre 2022 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN l'emportera ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat final à Châteauneuf-sur-Cher pour Ensemble aux législatives ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat du Rassemblement national aux élections législatives 2024 sera ainsi très analysé. Le Rassemblement national peut-il l'emporter cette fois à Châteauneuf-sur-Cher, contrairement à 2022 ? Lors des dernières législatives à Châteauneuf-sur-Cher, le RN se plaçait en revanche à la deuxième place, 25,93% des votants ayant choisi son binôme, contre 31,33% pour Loïc Kervran (Ensemble !) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! (53,86%). Loïc Kervran conservait donc son avance sur place.

20:05 - Des législatives positives pour le RN à ce stade D'après les toutes dernières projections dévoilées à la fin de la campagne, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti devrait rafler entre 210 et 250 sièges au terme des élections législatives. L'alliance des insoumis, des socialistes et leurs partenaires pourrait mettre la main sur près de 200 sièges. De leur côté, les candidats macronistes garderaient entre 95 et 125 sièges. Il convient néanmoins de tenir compte des particularismes locaux. Grâce à 44,88% des votes, Pierre Gentillet (Rassemblement National) a pris les devants à Châteauneuf-sur-Cher, le 30 juin au soir du 1er tour des législatives. Loïc Kervran (Ensemble !) et Emma Moreira (Front populaire) suivaient grâce à, dans l'ordre, 31,21% et 15,84% des votants à l'échelle de la métropole. C'est aussi Pierre Gentillet qui achevait ce premier tour en tête dans la circonscription complète, avec cette fois 43,15%, devant Loïc Kervran avec 31,2% et Emma Moreira avec 17,14%.

19:21 - Participation : quelle différence avec les européennes à Châteauneuf-sur-Cher ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette commune lors des consultations politiques antérieures ? En comparaison des élections européennes de 2024, l'abstention au premier tour des élections législatives 2024 à Châteauneuf-sur-Cher a diminué, atteignant 37,63%. Début juin, durant le scrutin européen, le pourcentage d'abstention s'était effectivement hissé à 52,63% des inscrits sur les listes électorales de Châteauneuf-sur-Cher (18). L'abstention était de 51,26% il y a cinq ans. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle représentait 19,8% le midi et 45,3% à 17 heures.

18:35 - À Châteauneuf-sur-Cher, l'un des enjeux majeurs de ces législatives reste la participation Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet, lors du deuxième tour des élections législatives à Châteauneuf-sur-Cher ? 37,63% des électeurs de Châteauneuf-sur-Cher ne sont pas allés voter lors du 1er tour des élections législatives 2024. Au premier tour de la présidentielle, 27,87% des électeurs dans la ville avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 28,72% au deuxième tour. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 53,6% au premier tour et 55,07% au second tour. L'inflation dans le pays serait de nature à nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Châteauneuf-sur-Cher.

17:29 - Châteauneuf-sur-Cher : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans les rues de Châteauneuf-sur-Cher, les élections sont en cours. Dotée de 959 logements pour 1 394 habitants, la densité de la commune est de 66 habitants par km². Ses 69 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 382 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles détenant au moins une voiture (59,02%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 34,78% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 37,43% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 731,13 €, accable une ville qui ambitionne un avenir prospère. Finalement, à Châteauneuf-sur-Cher, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.