Résultat des législatives à Beaurepaire - Election 2022 (85500) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Le ministère de l'Intérieur a officiellement rendu public le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Beaurepaire. La participation parmi les électeurs habilités à voter dans la commune pour la 4ème circonscription de la Vendée s'élève à 48%. Dans la commune, Véronique Besse a recueilli 43% des voix. Elle est suivie par Martine Leguille-Balloy (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Céline Sauvêtre (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui recueillent 19% et 12% des suffrages. Les citoyens des 42 autres communes composant cette circonscription voteront-ils comme ceux de Beaurepaire ?

Afin de comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des consultations démocratiques précédentes. Il y a 5 ans, pendant les élections législatives, 57,16% des personnes aptes à participer à une élection à Beaurepaire avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. L'abstention était de 47,05% au round deux. Avec une abstention qui continue de grimper lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de l'Hexagone : l'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour.

L'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022 sera indéniablement l'abstention à Beaurepaire. La guerre entre la Russie et l'Ukraine est notamment susceptible de priver les isoloirs de leurs citoyens à Beaurepaire. Pour le second tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 762 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 18,37% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 18,56% au premier tour. Pour rappel, au niveau national, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour.

Dans les 2 bureaux de vote de Beaurepaire, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle seront probablement déterminantes ce dimanche pour les législatives 2022. Le candidat insoumis avait atteint 11,75% des suffrages le dimanche 10 avril dans la commune. Les transferts des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à considérer ce 12 juin dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 4,4% et 1,8% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un point de départ de 17,95% pour la coalition de gauche pour ces législatives à Beaurepaire.

Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs vivant à Beaurepaire ( Vendée ) seront amenés à participer aux élections législatives comme tous les Français. Pour quel candidat voteront-ils ? Les votants de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Durant la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 45% des suffrages au premier tour à Beaurepaire, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne députée européenne et l'ex-député européen avaient obtenu 21% et 12% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Beaurepaire gratifié de 69% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 31% des suffrages.