En direct

18:37 - Qu'attendre des électeurs mélenchonistes à Blaringhem ? Dans les 2 bureaux de vote de Blaringhem, les voix qui avaient choisi la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés lors du premier tour des législatives seront sans doute décisives ce dimanche pour le deuxième volet du scrutin. Le candidat insoumis avait cumulé 11,75% des suffrages il y a une semaine. Mais ce score est tout de même à mettre en perspective avec les voix de gauche qui pouvaient tomber dans l'escarcelle de la Nupes après la présidentielle. Or sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 11,57%, 1,54%, 1,78% et 3,24% il y a deux mois. Voilà qui donnait un total théorique de 18,13% pour le bloc de gauche.

15:30 - Vers un échec pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Blaringhem ? Grâce à 32,92% des suffrages, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Blaringhem le 12 juin dernier lors du premier round des législatives. Elle est arrivée devant les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Divers droite qui décrochent dans l'ordre 19,13% et 11,89% des votes. Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national pourrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés.

13:30 - L'abstention va-t-elle encore monter au second tour des législatives 2022 à Blaringhem ? Plus d'un votant sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle au second tour cette année ? Pour rappel, à l'échelle nationale en 2017, la participation aux élections législatives françaises atteignait 42,64% au second tour et 55,4% au deuxième tour du scrutin de 2012. Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent souvent moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'inverser pour le second tour des élections législatives ? Cinq ans plus tôt, lors des législatives, le pourcentage d'abstention représentait 56,6% des inscrits sur les listes électorales de Blaringhem au premier tour, à comparer avec une abstention de 50,0% pour le deuxième round.