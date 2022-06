En direct

20:00 - Que vont choisir les électeurs de gauche à Blaringhem ? Une des questions clés de ces élections législatives 2022, en France comme à Blaringhem, sera le résultat des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et de leurs alliés. Le candidat avait obtenu 11,57% des suffrages il y a deux mois dans la ville. Et c'est sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 1,54% et 1,78% au premier tour de la présidentielle. Autrement dit un potentiel de 14,89% pour la Nupes dans la commune.

16:30 - Les sondages, un indice aussi pour le résultat des législatives 2022 à Blaringhem ? Avec 37,94% des votes exprimés, au premier round à Blaringhem, Marine Le Pen avait atteint la première position à l'issue du dernier scrutin présidentiel. Emmanuel Macron arrivait à la deuxième place à 27,59%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 11,57% et Éric Zemmour à 5,1%. Néanmoins, dans l'ensemble du pays, on retrouvait le président-candidat à 27,85%, Marine Le Pen à 23,15%. Le leader de LFI terminait à près de 22%. Les tendances nationales des dernières heures infléchiront certainement la donne et donc le résultat des législatives dans la cité dimanche. Et pour rappel, la majorité LREM-Ensemble a baissé à un cheveu du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%.

14:30 - La participation demeure l'une des données les plus attendues de ces élections législatives à Blaringhem Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Blaringhem ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Il y a deux mois, lors du second tour de la dernière présidentielle, 20,56% des électeurs dans la commune avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 22,47% au premier tour. La guerre entre la Russie et l'Ukraine pourrait en effet détourner l'attention des électeurs de Blaringhem du vote.

11:30 - Quel était le pourcentage de l'abstention à Blaringhem en 2017 ? Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des précédentes consultations politiques. En 2017, lors des élections législatives, le taux de participation avait représenté 50,0% au premier tour des électeurs de Blaringhem, à comparer avec une participation de 43,4% au second tour. Le premier tour de scrutin de ce 12 juin affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'instar des élections législatives de 2017 ? Pour rappel, à l'échelle du pays en 2017, la participation aux législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour.