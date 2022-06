En direct

19:40 - Du côté de la gauche, les 12,65% de Jean-Luc Mélenchon à Bois-de-Céné regardés de près Un des enjeux de ces élections législatives, en France comme à Bois-de-Céné, sera le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat LFI avait cumulé 12,65% des suffrages lors de la présidentielle dans la localité. Et c'est encore sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 3,57% et 1,19% au premier tour de l'élection présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc potentiellement atteindre 17,41% à Bois-de-Céné pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Bois-de-Céné ? Avec 31,66% des votes exprimés, au 1er round à Bois-de-Céné, Marine Le Pen avait obtenu la tête du vote à l'issue de la dernière élection suprême. Emmanuel Macron arrivait en deuxième position à 29,29%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 12,65% et Éric Zemmour à 6,71%. Pourtant, à l'échelle du pays, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à près de 28%, Marine Le Pen à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait juste en dessous de 22%. Les indicateurs nationaux des derniers jours viendront sans doute transformer la situation et donc le résultat des législatives dans la commune ce dimanche. Or la coalition LFI-PS-EELV est remontée tout près de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la fin de campagne (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Au même moment, le RN de Marine Le Pen a courru après les 20%.

14:30 - L'abstention sera étudiée autant que les résultats des législatives 2022 à Bois-de-Céné L'abstention constituera à n'en pas douter l'une des clés de ce scrutin législatif 2022 à Bois-de-Céné. La situation géopolitique actuelle et ses répercussions sur les prix du pétrole et du gaz seraient notamment susceptibles de détourner les électeurs de Bois-de-Céné des isoloirs. Il y a 2 mois, pour le second tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 24,18% des votants de la localité, contre un taux d'abstention de 25,65% au premier tour. Pour comparer, au niveau national, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - Un record d'abstention peut-il impacter les résultats des élections législatives à Bois-de-Céné ? Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. Au fil des dernières années, les 2 058 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, à l'occasion des législatives, le taux d'abstention avait atteint 59,17% au premier tour au niveau de Bois-de-Céné. Le taux d'abstention était de 49,39% pour le dernier round.