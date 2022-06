Résultat de la législative à Cérans-Foulletourte : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Cérans-Foulletourte dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 17:26

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Cérans-Foulletourte sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Cérans-Foulletourte. En direct 17:26 - Vers un succès pour la candidature Rassemblement National à Cérans-Foulletourte ? Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. De leur côté, les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 sièges. Il faudra cependant tenir compte des particularités locales, comme à Cérans-Foulletourte. Grâce à 29,62% des votes, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Cérans-Foulletourte au soir du premier tour de la législative le 12 juin dernier. Les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale récupèrent 23,69% et 22,49% des votes. 13:30 - La participation sera scrutée autant que les résultats des législatives à Cérans-Foulletourte Comment votent d'habitude les citoyens de cette ville ? Il y a 2 mois, au deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation représentait 77,21% au niveau de la ville. Le taux de participation était de 75,73% au premier tour, ce qui représentait 1972 personnes. Les résultats des législatives 2022 sont autant espérés que le pourcentage de participation qui est toujours très bas durant de ce type de scrutin. La semaine dernière, 39,81% des personnes en âge de participer à une élection à Cérans-Foulletourte s'étaient rendues dans l'isoloir. 10:30 - Le résultat final des législatives 2022 à Cérans-Foulletourte sera dévoilé ce dimanche ! C'est donc reparti pour ces élections législatives à Cérans-Foulletourte, avec la 2e manche dont le lancement a eu lieu ce matin. Il reste encore du temps pour se prononcer sur les quelques candidats qui se présentent pour devenir député. Les 2604 habitants de Cérans-Foulletourte ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 3 bureaux de vote de la ville pour se rendre à l'isoloir.

Résultats des législatives 2022 à Cérans-Foulletourte - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Cérans-Foulletourte aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de la Sarthe

Tête de liste Liste Eric Martineau Ensemble ! (Majorité présidentielle) Bruno Pinçon Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Cérans-Foulletourte - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Cérans-Foulletourte

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription de la Sarthe

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Cérans-Foulletourte Bruno Pinçon (Ballotage) Rassemblement National 27,34% 29,62% Eric Martineau (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,05% 23,69% Dominique Leloup Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,19% 22,49% Béatrice Latouche Les Républicains 11,48% 10,84% Laurent Branchu Divers gauche 6,11% 6,53% Bernadette Coudrain Reconquête ! 3,48% 3,11% Jérôme Poisson Droite souverainiste 2,14% 1,71% Maryse Brutout Divers extrême gauche 1,73% 1,41% Henri Noël Divers 0,47% 0,60% Participation au scrutin Circonscription Cérans-Foulletourte Taux de participation 46,05% 39,81% Taux d'abstention 53,95% 60,19% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,10% 2,23% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92% 1,26% Nombre de votants 39 863 1 032

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Cérans-Foulletourte. Pour le premier round des législatives, les 2592 citoyens de Cérans-Foulletourte inscrits dans la 3ème circonscription de la Sarthe ont jeté leur dévolu sur la candidature Rassemblement National. Le taux d'abstention parmi les électeurs habilités à voter au sein de la commune pour cette circonscription s'établit à 60% (1 560 non-votants). Ces données ne traduisent toutefois pas la réalité des votes au niveau de la circonscription : 76 autres communes contribuent également au résultat de l'élection législative dans la 3ème circonscription de la Sarthe. Bruno Pinçon a collecté 30% des suffrages à l'échelle de la commune. Eric Martineau (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Dominique Leloup (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent grâce à 24% et 22% des voix.

Législatives 2022 à Cérans-Foulletourte : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales de Cérans-Foulletourte (72330) prendront à nouveau la direction des isoloirs en 2022 : ils seront appelés à participer aux législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Lors de la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait décroché 34,7% des votes au premier tour à Cérans-Foulletourte, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ancien banquier d'affaires et le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 26,2% et 16,4% des suffrages. Le choix des administrés de Cérans-Foulletourte était resté constant au second tour en faveur de Marine Le Pen (53,5% des votes). Emmanuel Macron avait rassemblé 46,5% des suffrages. Les habitants de cette localité s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ?