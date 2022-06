En direct

18:46 - Quel résultat aux législatives de Challans pour la coalition LFI-PS-EELV ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche sera une des questions clés de ces élections législatives, à Challans comme dans toute la France. Cet électorat représentait 12,93% des suffrages en avril dernier dans la cité. Et c'est sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 4,4% et 1,52% au premier tour de la présidentielle. Soit une réserve de voix de 5,92% du côté des électeurs de gauche, sans compter le score de Mélenchon.

16:30 - Les études sondagières, un indicateur pour le résultat des législatives 2022 à Challans ? Les indications nationales des dernières heures auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Challans ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. La majorité a vu son score reculer à un trait de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (28% contre 27% dans le sondage Ipsos publié cette semaine). Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%. Or le président sortant avait obtenu 35,29% des voix à Challans, à la dernière présidentielle contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du Front national accumulait 24,53% des votes contre un peu plus de 23% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 12,93% (contre 21,95%).

14:30 - L'un des enjeux majeurs de ces élections législatives 2022 à Challans reste la participation L'abstention sera à n'en pas douter l'une des clés de ces élections législatives à Challans. Les habitants des communes de grandes tailles votent souvent moins que dans les petites, la tendance peut-elle évoluer pour des législatives ? A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 75,58% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 75,6% au premier tour, soit 13 670 personnes. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.

11:30 - À Challans, le score de l'abstention à l'occasion des législatives 2022 sera un élément déterminant Comment votent d'habitude les électeurs de cette ville ? Au moment des dernières élections législatives, 56,04% des personnes en capacité de participer à une élection à Challans avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, à comparer avec une abstention de 48,48% au second round. Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis des années lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée au premier tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h.