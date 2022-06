Résultat des législatives à Charbuy - Election 2022 (89113) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Charbuy

Le résultat des élections législatives 2022 à Charbuy est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de l'Yonne

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l'élection législative 2022 à Charbuy. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a encaissé le plus de bulletins de votes auprès des 1540 électeurs de Charbuy votant dans la 1ère circonscription de l'Yonne. Ces données ne représentent cependant pas l'entièreté des suffrages au niveau de la circonscription, 87 autres communes participant aussi au résultat de la législative dans la 1ère circonscription de l'Yonne. Victor Albrecht a raflé 26% des votes. Il est suivi par Daniel Grenon (Rassemblement National) et Guillaume Larrivé (Les Républicains) qui ramassent dans l'ordre 22% et 21% des suffrages. Le niveau de la participation s'élève à 55% des citoyens habilités à se rendre aux urnes au sein de la commune au niveau de cette circonscription électorale, ce qui représente 844 votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Charbuy Florence Loury Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,25% 20,94% Daniel Grenon Rassemblement National 23,92% 22,26% Guillaume Larrivé Les Républicains 22,61% 21,30% Victor Albrecht Ensemble ! (Majorité présidentielle) 19,50% 26,11% Paul Téqui Reconquête ! 4,76% 6,86% Elsa Guyot Ecologistes 1,66% 1,08% Yvonne Guyard Droite souverainiste 1,43% 0,36% Sylvie Manigaut Divers extrême gauche 0,94% 0,60% Jean-Charles Kermin Divers extrême gauche 0,93% 0,48% Participation au scrutin Circonscription Charbuy Taux de participation 51,86% 54,81% Taux d'abstention 48,14% 45,19% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,45% 1,30% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52% 0,24% Nombre de votants 39 290 844

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Charbuy sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:44 - Pour la Nupes, les 13,65% de Mélenchon à Charbuy donnent de l'espoir Dans les 2 bureaux de vote de Charbuy, les voix de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle seront probablement cruciales ce dimanche pour les élections législatives. Le candidat de gauche avait enregistré 13,65% des suffrages le 10 avril dernier dans la commune. Et c'est encore sans compter les suffrages écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 4,63% et 1,38% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc espérer glaner 19,66% à Charbuy pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - Que peuvent montrer les sondages des législatives 2022 pour Charbuy ? A l'issue du dernier scrutin présidentiel, à Charbuy, Emmanuel Macron accostait en première position avec 29,65% des voix, devant Marine Le Pen à 24,61%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon, troisième à 13,65% et Éric Zemmour à 10,48%. Les dynamiques nationales des derniers jours boulverseront probablement ces équilibres lors des législatives dans la cité dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Pour rappel les deux forces principales du scrutin ont vu leur écart se rapprocher dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à 1 petit point avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier sondage), avec un Rassemblement national en embuscade, sous les 20%. 14:30 - La participation sera étudiée tout autant que les résultats des élections législatives à Charbuy À Charbuy, la participation constituera indéniablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 1 540 personnes en âge de voter dans la commune, 20,66% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 18,12% au premier tour. La situation géopolitique actuelle pourrait potentiellement détourner l'attention des citoyens de Charbuy (89113) de leur devoir civique. 11:30 - A l'affichage des résultats des élections législatives, quels seront les pourcentages de participation à Charbuy ? Les résultats des législatives 2022 sont autant attendus que le taux d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type de scrutin. Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. L'observation des rendez-vous électoraux antérieurs permet de cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville. A l'occasion des précédentes élections législatives, sur les 1 454 personnes en âge de voter à Charbuy, 48,69% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 43,54% pour le second round. 09:30 - Les législatives se finissent à 18 heures à Charbuy Pour ces élections législatives de 2022 à Charbuy, les 2 bureaux de vote (de Foyer Socio-éducatif à Foyer Socio-éducatif) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 18 heures, pour débuter le comptage des bulletins. Ce sont 9 candidats qui bataillent dans l'unique circonscription couvrant la ville.

Législatives 2022 à Charbuy : les enjeux

Comme partout dans le pays, les 1 907 citoyens de Charbuy (89) seront incités à participer aux élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Lors de l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 29,65% des suffrages au premier tour à Charbuy. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24,61% et 13,65% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Charbuy grâce à 55,96% des suffrages, laissant par conséquent 44,04% des suffrages à Marine Le Pen. Les habitants de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ?