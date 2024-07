Résultat des législatives 2024 à Lindry (89240) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Quel résultat pour le Front populaire à l'issue de ces législatives ? L'autre question qui entoure ces élections est celle du vote de gauche après l'avènement du Front populaire, un an après la dispersion de la coalition de Mélenchon. L'ensemble a réuni 28,06% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Lors du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 24,14% des votes à Lindry. Un chiffre en baisse de -3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Il faudra désormais atteindre 48,71% pour faire mieux que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - L'extrême droite a largement séduit à Lindry en 2 ans La montée du Rassemblement national aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. Ce sont déjà 19 points qui ont ainsi été gagnés par le RN sur place entre son score des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. En extrapolant, on peut déduire que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un RN encore favori ce soir Le résultat du second tour des législatives au niveau local sera ainsi analysé selon le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste de la France. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le parti lepéniste va-t-il de nouveau gagner à Lindry ? Aux législatives à l'époque à Lindry, le RN se plaçait en revanche à la deuxième place, 25,91% des habitants passés par l'isoloir s'étant tournés vers son binôme, contre 27,26% pour Florence Loury (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au second, il cumulait pourtant 51,29% des votes, devant les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale (48,71%). C'est donc Daniel Grenon chez les frontistes qui coiffait tout le monde au poteau.

20:05 - Quel verdict à Lindry pour le RN aux législatives ? Selon les études publiées dans les dernières heures de la campagne, le parti de Jordan Bardella serait susceptible de gagner entre 210 et 250 sièges au terme des législatives. L'union de La France insoumise, du Parti socialiste, d'Europe Ecologie et du Parti communiste pourrait remporter jusqu'à 200 sièges. Les candidats centristes préserveraient jusqu'à 120 députés. Il convient néanmoins de tenir compte des caractéristiques de chaque territoire. A l'occasion du premier tour de l'élection législative dimanche 30 juin dernier, les habitants de Lindry ont placé en tête Daniel Grenon (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 44,03% des suffrages. Florence Loury (Union de la gauche) récupérait 24,14%. Enfin, Victor Albrecht (Ensemble pour la République) obtenait 16,71% des votants. Daniel Grenon était aussi en tête dans la 1ère circonscription de l'Yonne dans son ensemble, avec cette fois 40,4%, devant Florence Loury avec 25,34% et Victor Albrecht avec 17,49%.

19:21 - Scrutins à Lindry : quelles leçons tirer des taux d'abstention ? Comment ont voté les habitants de cette localité lors des scrutins électoraux antérieurs ? Le 30 juin dernier, 74,07% des électeurs de Lindry se sont déplacés lors du premier round des législatives 2024, un chiffre supérieur de 15 points à celui des dernières élections européennes. Durant le scrutin européen du mois de juin 2024, 59,94% des inscrits sur les listes électorales de Lindry (89) avaient effectivement pris part au scrutin. La participation était de 52,94% pour les européennes de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a une semaine. Elle atteignait 25,90% à 12 heures et 59,39% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - La participation sera étudiée tout autant que les résultats des législatives 2024 à Lindry L'une des clés de ce scrutin législatif 2024 est incontestablement la participation. Dans la ville, 25,93% des électeurs se sont abstenus lors du premier tour des législatives 2024. Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 22,12% des électeurs de la ville, contre une abstention de 19,74% au premier tour. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 49,95% au premier tour. Au deuxième tour, 51,16% des votants ne se sont pas déplacés. La perte de pouvoir d'achat, cumulée avec les inquiétudes engendrées par le conflit entre Israël et la Palestine, seraient de nature à renforcer l'engagement civique des habitants de Lindry.

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Lindry : ce qu'il faut savoir Quel portrait faire de Lindry, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Dotée de 593 logements pour 1 354 habitants, la densité de la ville est de 91 hab par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 70 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 729 foyers fiscaux. Dans la localité, 21,41% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 23,6% ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 34,87% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette mosaïque sociale, 41,78% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 857,34 €, accable une ville qui aspire à un avenir prospère. À Lindry, les intérêts locaux se joignent aux défis français.