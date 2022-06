Résultat des législatives à Chauché - Election 2022 (85140) [PUBLIE]

Le résultat des élections législatives 2022 à Chauché est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription de la Vendée

Le résultat de l' élection législative à Chauché est à présent connu. C'est la candidature Divers droite qui a amassé le plus de voix parmi les 1873 électeurs de Chauché votant dans la 4ème circonscription de la Vendée. Reste encore à déterminer si les habitants des 42 autres communes rattachées à cette circonscription législative voteront comme ceux de Chauché. Au sein de la ville, Véronique Besse a recueilli 40% des voix. Martine Leguille-Balloy (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Bruno Dalcantara (Rassemblement National) récupèrent 20% et 16% des suffrages. Le niveau de la participation parmi les citoyens autorisés à voter au sein de la commune pour la 4ème circonscription de la Vendée s'établit à 43%.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Chauché Véronique Besse Divers droite 34,97% 40,33% Martine Leguille-Balloy Ensemble ! (Majorité présidentielle) 21,78% 20,48% Céline Sauvêtre Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,58% 11,07% Bruno Dalcantara Rassemblement National 10,79% 16,28% Théodore Babarit Ecologistes 5,79% 3,82% Denis Le Bars Divers droite 4,76% 3,94% Erick Marolleau Divers droite 1,38% 1,40% Amine Umlil Droite souverainiste 1,30% 1,15% Virginie Fouquet Divers gauche 0,91% 1,15% Claude Bour Divers extrême gauche 0,75% 0,38% Participation au scrutin Circonscription Chauché Taux de participation 48,24% 43,09% Taux d'abstention 51,76% 56,91% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,72% 1,86% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,68% 0,74% Nombre de votants 49 535 807

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Chauché sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:30 - Quel score pour le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon à Chauché ? Une des clés de ces législatives, en France comme à Chauché, reste le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. L'Insoumis avait atteint 8,94% des suffrages le dimanche 10 avril dans la localité. N'oublions pas non plus les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 2,96% et 1,13% au 1er tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un point de départ de 13,03% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Chauché. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Chauché ? La coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche a vu son score bondir très près de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la trêve (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Dans le même temps, le RN de Marine Le Pen a courru après les 20%. Ces tendances nationales des derniers jours auront probablement un écho sur les législatives à Chauché ce dimanche. Mais impossible de faire abstraction des spécificités locales. Avec 44,26% des votes exprimés, au premier round à Chauché cette fois, Emmanuel Macron avait atteint la première position à l'issue du dernier rendez-vous présidentiel. Marine Le Pen terminait deuxième à 26,88%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 8,94% et Valérie Pécresse à 5,63%. 14:30 - À Chauché, l'enjeu majeur de ces élections législatives demeure l'abstention Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Chauché ? La baisse du pouvoir d'achat est notamment en mesure de tempérer l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Chauché (85140). Lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 876 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 79,63% avaient pris part au scrutin. La participation était de 77,56% au premier tour, soit 1 455 personnes. Pour comparer, au niveau national, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour. 11:30 - À Chauché quel était le taux de l'abstention à Chauché en 2017 ? Au cours des rendez-vous électoraux passés, les 2 489 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, durant les élections législatives, 1 815 électeurs de Chauché s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour (soit 51,96%). La participation était de 41,87% au round numéro deux. Les élections législatives mobilisant souvent beaucoup moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée au premier round des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Les législatives 2022 s'achèvent à 18 heures à Chauché Les résultats des législatives 2022 à Chauché vont théoriquement être révélés assez rapidement après la fermeture des 2 bureaux de vote, la commune ne couvrant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et on connaîtra assez rapidement qui des 10 candidats aura son billet pour le 2e tour.

Législatives 2022 à Chauché : les enjeux

Les électeurs de Chauché reprendront la direction des urnes en 2022 : ils devront participer à l'élection des membres de l'hémicycle qui aura lieu les 12 et 19 juin 2022. Quel candidat préféreront-ils ? Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 44,26% des votes au premier tour à Chauché, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille du fondateur du Front National et l'ex-député européen avaient obtenu 26,88% et 8,94% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les votants de Chauché avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui accordant 62,55% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 37,45% des voix. Les votants de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ?