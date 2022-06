Résultat de la législative à Chavagnes-en-Paillers : en direct

12/06/22 11:14

Comme partout dans l'Hexagone, les 3 629 votants de Chavagnes-en-Paillers ( Vendée ) seront incités à participer à l'élection de leur député le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 39,5% des voix au premier tour à Chavagnes-en-Paillers, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France et le président de La France Insoumise avaient obtenu 20,5% et 12,7% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Chavagnes-en-Paillers gratifié de 66,7% des voix, abandonnant par conséquent à Marine Le Pen 33,3% des suffrages. Les électeurs de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ?