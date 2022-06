Résultat des législatives à Chevannes - Election 2022 (89240) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Chevannes ? A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 24,55% dans la commune. L'abstention était de 21,53% au premier tour. Le conflit armé ukrainien et ses retombées sur les tarifs des matières premières sont de nature à relativiser l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Chevannes.

La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à atteindre un petit point vendredi soir, avec un Rassemblement national très proche, sous les 20%. Ces indicateurs des derniers jours auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Chevannes dimanche. Mais impossible de faire abstraction des particularités locales. Lors du premier tour de la dernière élection à la présidence de la République, à Chevannes, Marine Le Pen finissait à la tête du vote avec 26,77% des voix, devant Emmanuel Macron à 25,09%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon, en troisième position avec 20,63% et Éric Zemmour à 7,75%. Par contre au niveau national, Emmanuel Macron achevait ce premier tour avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche reste une clé du résultat de ces élections législatives, à Chevannes comme dans toute la France. Cet électorat représentait 20,63% des suffrages en avril dernier dans la localité. Et c'est sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 4,32% et 1,98% au premier tour de la présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel théorique de 26,93% à Chevannes pour ce premier tour.

Pendant la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 27% des voix au premier tour à Chevannes. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25% et 21% des voix. Et pour finir retournement de situation : Emmanuel Macron était, quinze jours plus tard, ressorti en tête du second tour en réunissant 52% des voix face à Marine Le Pen (48%). Les électeurs de cette localité s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ? Les citoyens de Chevannes ( Yonne ) prendront à nouveau le chemin des isoloirs en 2022. Ils devront participer aux élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022.