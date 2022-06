Résultat de la législative à Cugand : en direct

12/06/22 11:14

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Cugand sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:14 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Cugand ? 10 candidats ont voulu se faire élire dans la seule circonscription de Cugand ce dimanche 12 juin, pour le premier tour des élections législatives 2022. Un niveau de postulants dans la moyenne du reste du pays (10 candidatures en moyenne). Les 2805 électeurs de la ville auront jusqu'à 18 heures pour rallier les 3 bureaux de vote et sélectionner un candidat lors de cette 1re manche.

Résultat des élections législatives 2022 à Cugand

Les élections législatives 2022 auront lieu à Cugand comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription de la Vendée

Tête de liste Liste Bruno Dalcantara Rassemblement National Théodore Babarit Ecologistes Amine Umlil Droite souverainiste Erick Marolleau Divers droite Véronique Besse Divers droite Denis Le Bars Divers droite Virginie Fouquet Divers gauche Claude Bour Divers extrême gauche Céline Sauvêtre Nouvelle union populaire écologique et sociale Martine Leguille-Balloy Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Législatives 2022 à Cugand : les enjeux

Les électeurs de Cugand reprendront le chemin des isoloirs en 2022 : ils seront priés de participer à l'élection des membres de l'hémicycle qui se tiendra les 12 et 19 juin 2022. Quel prétendant désigneront-ils ? Les votants de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 39,73% des votes au premier tour à Cugand, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien président du "Parti de gauche" et l'ancienne parlementaire européenne avaient obtenu 18,29% et 15,78% des votes. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Cugand avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui accordant 72,54% des votes, abandonnant ainsi à Marine Le Pen 27,46% des suffrages.