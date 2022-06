Résultat de la législative à Donzenac : en direct

12/06/22 11:29

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Donzenac sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:28 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Donzenac ? Les données de ces législatives 2022 à Donzenac sont limpides : la ville ne couvre qu'une seule circonscription où s'opposent 10 candidats. Un chiffre comparable à celui du reste du pays. Autre point essentiel: les électeurs ont jusqu'à 18 heures en fin de journée pour se prononcer. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour optimiser la participation.

Résultat des élections législatives 2022 à Donzenac

Les élections législatives 2022 auront lieu à Donzenac comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Corrèze

Tête de liste Liste Maitey Pouget Rassemblement National Marie-Thérèse Coinaud Divers extrême gauche Amélie Rebiere Divers Christophe Jerretie Ensemble ! (Majorité présidentielle) Yannick Amiard Divers extrême gauche Sandrine Deveaud Nouvelle union populaire écologique et sociale Francis Dubois Les Républicains Patrick Dhersin Ecologistes Annick Taysse Divers gauche Gilles Oguinena Reconquête !

Législatives 2022 à Donzenac : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives à Donzenac ? Elles auront lieu très exactement les 12 et 19 juin prochains. Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président fraîchement réélu pourra-t-il faire confiance à cette commune pour obtenir la majorité des députés de l'hémicycle ? Lors de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 25,2% des suffrages au premier tour à Donzenac. L'ancien banquier de la Banque Rothschild avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24,3% et 16,4% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Donzenac grâce à 57,6% des suffrages, laissant par conséquent à Marine Le Pen 42,4% des votes.