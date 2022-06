Résultat des législatives à Essarts en Bocage - Election 2022 (85140) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Essarts en Bocage

Le résultat des élections législatives 2022 à Essarts en Bocage est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Vendée

Le résultat de la législative 2022 à Essarts en Bocage est tombé. Le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche la première place chez les 6599 citoyens votant dans la 1ère circonscription de la Vendée habitant à Essarts en Bocage. L'abstention s'élève à 56% des habitants autorisés à voter au sein de la commune au niveau de cette circonscription électorale (3 721 non-votants). Philippe Latombe a enregistré 32% des suffrages à l'échelle de la commune. Laurent Caillaud (Les Républicains) et Lucie Etonno (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent avec 22% et 18% des votes. L'issue finale de l'élection législative à l'échelle de la 1ère circonscription de la Vendée dépendra des choix des électeurs des 34 autres communes qui lui sont rattachées.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Essarts en Bocage Philippe Latombe Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,65% 31,62% Lucie Etonno Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,16% 18,36% Laurent Caillaud Les Républicains 16,95% 22,30% Lilas N'Dong Rassemblement National 16,21% 16,52% Eric Mauvoisin-Delavaud Reconquête ! 3,63% 2,31% Alain Bouyer Ecologistes 2,23% 2,28% Vincent Pilet Divers droite 1,83% 3,00% Jean-François Hee Droite souverainiste 1,47% 1,73% Gilles Robin Divers extrême gauche 1,16% 0,90% Arthur Dubois Ecologistes 0,84% 0,54% Aya Salama Divers gauche 0,47% 0,25% Etienne Dreyfus Divers gauche 0,40% 0,18% Participation au scrutin Circonscription Essarts en Bocage Taux de participation 47,16% 43,61% Taux d'abstention 52,84% 56,39% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,01% 2,88% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,06% 0,97% Nombre de votants 55 950 2 878

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Essarts en Bocage sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:52 - Que peut espérer le bloc de gauche pour ces législatives à Essarts en Bocage ? La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche sera une des questions clés de ces législatives 2022, à Essarts en Bocage comme dans le reste du pays. Le candidat LFI avait cumulé 10,55% des suffrages le 10 avril dernier dans la cité. Les conversions des suffrages écologistes et socialistes sont aussi à considérer ce dimanche dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 4,34% et 1,82% au 1er tour de la présidentielle. La coalition de gauche peut donc espérer un total théorique de 16,71% à Essarts en Bocage pour ce premier tour. 16:30 - À Essarts en Bocage, des sondages tout aussi valables ? A la dernière élection, à Essarts en Bocage, Emmanuel Macron remportait la tête du vote avec 39,59% des voix, devant Marine Le Pen à 24,51%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon, troisième à 10,55% et Valérie Pécresse à 5,76%. Les indications nationales des dernières heures boulverseront certainement la donne lors des législatives dans la ville dimanche. Et pour rappel, la majorité a chuté très près de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages avant la trêve. Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%. 14:30 - L'abstention sera étudiée autant que les résultats des élections législatives 2022 à Essarts en Bocage L'abstention constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022 à Essarts en Bocage. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée en avril dernier. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 17,96% dans la ville, à comparer avec une abstention de 19,79% au premier tour. La guerre entre l'Ukraine et la Russie et son impact sur les prix du gaz et de l'essence sont de nature à pousser les électeurs d'Essarts en Bocage (85140) à rester chez eux. 11:30 - À Essarts en Bocage, le score de l'abstention lors des législatives sera un élément fort Au cours des dernières années, les 9 217 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Pendant les élections législatives de 2017, parmi les 6 176 personnes en âge de voter à Essarts en Bocage, 56,05% étaient restées chez elles au premier tour. Le taux d'abstention était de 47,13% pour le second tour. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée au premier round des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - Quelques infos clés pour les élections législatives à Essarts en Bocage 12 candidats sont en course dans la circonscription d'Essarts en Bocage ce 12 juin 2022, pour le 1er round des législatives 2022. Un niveau d'impétrants supérieur à celui du reste du pays (10 candidatures généralement). Les 6583 électeurs de la cité auront jusqu'à 18 heures pour se diriger vers les 8 bureaux de vote et sélectionner une paire de candidats lors de ce 1er tour de piste.

Législatives 2022 à Essarts en Bocage : les enjeux

Au moment de la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 39,6% des votes au premier tour à Essarts en Bocage, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille du fondateur du Front National et l'ancien parlementaire européen avaient obtenu 24,5% et 10,6% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle d'Essarts en Bocage grâce à 63,6% des suffrages. Marine Le Pen avait récupéré 36,4% des votes. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président récemment réélu pourra-t-il s'appuyer sur cette commune pour remporter une majorité à l'Assemblée ? Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales demeurant à Essarts en Bocage (Vendée) seront incités à contribuer aux législatives 2022 comme l'ensemble des Français. Pour quel prétendant pencheront-ils ?