Résultat de la législative à Étampes : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Étampes dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 17:14

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Étampes sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:14 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Étampes ? Le résultat de l'élection présidentielle 2022 au premier tour, à Étampes, se terminait avec, en tête, Jean-Luc Mélenchon avec 35,01% des suffrages. En seconde position, remontait Emmanuel Macron à 21,62%, puis Marine Le Pen à 19,89% et Éric Zemmour à 6,17%. Les tendances nationales des dernières heures viendront peut-être infléchir ce décor à Étampes au 1er tour, même s'il est impossible de faire abstraction des spécificités locales. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre 1 petit point avant la fin de campagne, avec un Rassemblement national troisième, au-delà de 19%. 14:30 - À Étampes, le chiffre le plus attendu de ces législatives 2022 reste la participation À Étampes, le taux de participation constituera à n'en pas douter l'un des facteurs principaux de ces législatives 2022. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée en avril. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Lors du second tour de l'élection présidentielle, 33,68% des électeurs inscrits dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 28,41% au premier tour. Les préoccupations liées à une résurgence du covid-19 seraient de nature à nuancer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs d'Étampes. 11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Étampes à l'occasion des législatives 2022 ? La proclamation des résultats des législatives 2022 est aussi espérée que le pourcentage d'abstention qui bat souvent des records lors de ce type de scrutin. Pour rappel, au niveau du pays en 2017, le taux de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. Au cours des consultations démocratiques passées, les 25 471 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, au moment des législatives, sur les 13 308 inscrits sur les listes électorales à Étampes, 47,36% étaient allés voter au premier tour. La participation était de 43,7% pour le deuxième tour. 09:30 - Des horaires allongés pour ces législatives à Étampes Les données de ces législatives 2022 à Étampes sont simples : la commune ne correspond qu'à une seule circonscription où sont en lice 11 candidats. Un nombre de prétendants dans la moyenne du reste du pays. Les votants ont jusqu'à 20 heures en fin de journée pour se rendre dans l'isoloir. L'horaire de fermeture des bureaux de vote a en effet été décalé dans la commune pour réduire l'abstention.

Résultat des élections législatives 2022 à Étampes

Les élections législatives 2022 auront lieu à Étampes comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de l'Essonne

Tête de liste Liste Eveline Bryon Reconquête ! Mama Sy Divers droite Naïma Sifer Ensemble ! (Majorité présidentielle) François Parolini Divers gauche Jean-Philippe Dugoin-Clement Union des Démocrates et des Indépendants Nathalie Da Conceicao Carvalho Rassemblement National Mathieu Hillaire Nouvelle union populaire écologique et sociale Mathilde Phan Hieu Divers extrême gauche Pascal Lemaire Ecologistes Antonin Morelle Divers droite Vincent Bielak Droite souverainiste

Législatives 2022 à Étampes : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait obtenu 35,0% des votes au premier tour à Étampes, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. L'actuel chef de l'Etat et la candidate d'extrême-droite avaient obtenu 21,6% et 19,9% des voix. Les résultats nationaux avaient cependant poussé les administrés d'Étampes à se trouver un nouveau favori pour le deuxième tour. Emmanuel Macron était finalement ressorti en tête du second tour en captant 60,2% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 39,8% des suffrages. Les citoyens de cette agglomération se fieront-ils de nouveau à Jean-Luc Mélenchon à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle et choisiront-il un bulletin de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux prochaines élections ? Les habitants d'Étampes (91150) prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022 : ils seront appelés à contribuer aux législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel candidat pencheront-ils ?