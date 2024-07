En direct

22:58 - À Moigny-sur-École, quels pourraient être les reports des voix de la gauche ? Quelle part des électeurs français optera pour le Nouveau Front populaire, alliant la France isoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et donné comme plus proche du RN dans les derniers sondages lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des voix glanés au niveau de l'Hexagone sont un premier indicateur. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Moigny-sur-École, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 21,78% des votes dans la commune. Un score plus élevé par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (20,72%).

20:58 - En 2 ans, le RN a grapillé 21 points à Moigny-sur-École A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella à ces législatives 2024 sera très analysé. Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du RN se sont élevés à plus de 30% des suffrages aux élections législatives le 30 juin, soit environ 15 points de plus qu'aux législatives précédentes, la dynamique locale apparaît décuplée. Le parti lepéniste a en effet déjà progressé de 21 points sur place entre 2022 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN l'emportera ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un RN encore favori au second tour Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera ainsi l'enseignement majeur à l'échelle locale pour ce second tour des élections. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le parti lepéniste va-t-il encore s'imposer à Moigny-sur-École ? Au premier tour des législatives il y a deux ans, Moigny-sur-École avait vu en revanche le binôme Ensemble ! S'imposer avec 26,31%, alors que le Rassemblement national sera distancé à 19,82%. Cela n'empêchera pas le RN de finir victorieux au second tour avec 19,82%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 40,35%.

20:05 - Quel score pour le RN ce soir à Moigny-sur-École ? A en croire les études des instituts de sondages diffusées sur la base des résultats du premier tour, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains serait en mesure de rafler pas loin de 250 sièges à l'issue des législatives. L'alliance LFI, PS, EELV, PCF devrait rafler entre 170 et 200 sièges. Les candidats macronistes maintiendraient entre 95 et 125 députés. Il convient néanmoins de tenir compte des habitudes locales. Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National) a obtenu 40,72% des voix à Moigny-sur-École le 30 juin, pour le premier round des élections législatives. Un résultat qui lui a permis d'arriver devant Naïma Sifer (Ensemble !) et Mathieu Hillaire (Nouveau Front populaire) avec 26,16% et 21,78% des votants. Nathalie Da Conceicao Carvalho était aussi en tête dans la 2ème circonscription de l'Essonne dans son ensemble, avec cette fois 40,3%, devant Mathieu Hillaire avec 26,54% et Naïma Sifer avec 22,09%.

19:21 - Participation aux législatives 2024 à Moigny-sur-École : un record par rapport aux européennes ? Au fil des dernières années, les 1 310 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Les chiffres montrent une participation de 72,03% lors du 1er tour des législatives 2024 à Moigny-sur-École, supérieure à celle des dernières européennes. Pendant le précédent scrutin européen, 1 110 personnes aptes à participer à une élection à Moigny-sur-École s'étaient effectivement rendues aux urnes (soit 61,53%), contre un taux de participation de 54,48% lors du scrutin de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle s'élevait à 25,9% le midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, plus qu'en 2022.

18:35 - À Moigny-sur-École, la participation était de 72,03% lors du premier tour des législatives Ce 7 juillet, lors des législatives à Moigny-sur-École, qu'en est-il de l'abstention ? Dimanche dernier, l'abstention à Moigny-sur-École pour le 1er tour des élections législatives 2024 s'est élevée à 27,97%. Pour mémoire, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 47,39% au premier tour. Au deuxième tour, 50,65% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Moigny-sur-École ce soir ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 18,6% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 18,97% au second tour. Les habitants des communes de petite taille votent souvent plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il changer pour les législatives à Moigny-sur-École ?

17:29 - Moigny-sur-École : démographie, élections et perspectives d'avenir Devant le bureau de vote de Moigny-sur-École, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec ses 1 279 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. Avec 114 entreprises, Moigny-sur-École offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 28% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 27,8% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, dont 40,33% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 50,63% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 302,79 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Moigny-sur-École démontre l'attachement des habitants aux valeurs de la France.