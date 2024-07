Résultat des législatives 2024 à Fontenay-le-Vicomte (91540) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Quel score pour le Nouveau Front populaire à l'issue de ces législatives ? Le Front populaire qui se présente cette fois a marqué le bilan des élections législatives, avec plus de 28% à l'échelle nationale, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. De quoi remettre une inconnue de gauche dans ce second tour aujourd'hui. Au cours du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Fontenay-le-Vicomte, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 23,62% des votes dans la commune. Il a donc amélioré le score de la gauche en comparaison des 21,9% de la Nupes au premier tour en 2022. On découvrira ce soir si la gauche a dépassé ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 41,38% à l'époque.

20:58 - Une progression notable du RN à Fontenay-le-Vicomte en 2 ans Le résultat des législatives au niveau local sera analysé au prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. L'avancée du parti, qui se chiffre déjà à 17 points à Fontenay-le-Vicomte entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé encore plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. On ne peut donc pas exclure, s'il bénéficie d'un bon report de voix, que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel score à Fontenay-le-Vicomte pour le RN ce dimanche soir ? Le nombre d'électeurs glanés par le Rassemblement national sera en conséquence très observé pour le second tour de ces législatives, à l'échelle locale. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le mouvement lepéniste va-t-il encore obtenir une victoire finale à Fontenay-le-Vicomte ? Il y a deux ans pour les législatives, le RN réalisait aussi un très gros départ à Fontenay-le-Vicomte. On retrouvait en effet Nathalie Da Conceicao Carvalho en tête au premier tour, avec 25,97% dans la commune. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 58,62%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 41,38%.

20:05 - Le Rassemblement national en pôle position des législatives à Fontenay-le-Vicomte Selon les études des instituts de sondages rendues publiques dès la fin du premier tour, l'extrême droite pourrait gagner moins de 250 sièges à l'issue des élections législatives. Ce qu'on appelait encore la Nupes il y a peu pourrait mettre la main sur entre 170 et 200 sièges. Les candidats centristes pourraient garder jusqu'à 120 sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des caractéristiques électorales de chaque territoire. Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National) a engrangé 42,82% des suffrages à Fontenay-le-Vicomte le 30 juin dernier, pour le 1er tour des élections législatives. Mathieu Hillaire (Front populaire) et Naïma Sifer (Ensemble !) suivaient en obtenant, dans l'ordre, 23,62% et 18,92% des votants à l'échelle de la ville. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Nathalie Da Conceicao Carvalho glanant cette fois 40,3%, devant Mathieu Hillaire avec 26,54% et Naïma Sifer avec 22,09%.

19:21 - Le défi de la participation étudié dans le détail à Fontenay-le-Vicomte En attendant les résultats définitifs, que révèlent la participation de cette ville lors des dernières consultations politiques ? Le taux de participation au premier tour des législatives 2024 à Fontenay-le-Vicomte était de 71,12%, dépassant de 16 points celui des dernières élections européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, le taux de participation s'était effectivement hissé à 55,82% au niveau de Fontenay-le-Vicomte (91). La participation était de 55,61% il y a 5 ans. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée le 9 juin. Elle s'élevait à 20% le midi et 45% à 17 h, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - À Fontenay-le-Vicomte, la participation va-t-elle descendre à l'occasion du 2e tour des législatives 2024 ? Ce 7 juillet 2024, lors du deuxième tour des élections législatives à Fontenay-le-Vicomte, qu'en est-il de l'abstention ? Dans la ville, 28,88% des électeurs ont choisi de ne pas voter dimanche dernier lors du premier tour des législatives 2024. En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, 19,35% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 18,02% au premier tour. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 49,57% au premier tour et 50,33% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Fontenay-le-Vicomte ce soir ? Les appels à contrer le RN sont notamment susceptibles de renforcer l'engagement civique des habitants de Fontenay-le-Vicomte (91540).

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Fontenay-le-Vicomte Comment les électeurs de Fontenay-le-Vicomte peuvent-ils influencer le résultat des législatives ? Avec 39% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 6,78%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (11,35%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 529 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,30%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (3,4%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Fontenay-le-Vicomte mettent en avant une diversité de qualifications, avec 19,67% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.