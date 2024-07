Résultat des législatives 2024 à Chalo-Saint-Mars (91780) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - 31,21% pour le Nouveau Front populaire à Chalo-Saint-Mars Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (25,6% pour la Nupes au niveau national en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va être suivie d'un sursaut encore plus grand ce dimanche, pour le second tour des législatives. La somme de voix semble conséquente. Lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Chalo-Saint-Mars, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 31,21% des votes dans la localité. Un score qui a pourtant stagné en comparaison des 31,69% de la Nupes au premier tour en 2022. Reste désormais à savoir si la gauche va atteindre son résultat de 2022 lors du second tour, soit 52,08% à l'époque.

20:58 - La progression inédite du RN à Chalo-Saint-Mars Le résultat des législatives à l'échelle locale sera observé au prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été grattés par le RN dans la localité entre son score des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une énorme avancée. S'il bénéficie d'un bon report de voix, on peut donc déduire que le RN sera vainqueur à Chalo-Saint-Mars ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils porteurs de sens pour l'élection de 2024 à Chalo-Saint-Mars ? Le nombre de bulletins en faveur du RN va en conséquence être le déterminant à l'échelle locale pour le second tour de cette élection des députés 2024. Et cette fois, contrairement à 2022, le RN a la possibilité de s'imposer. Le RN ratait complètement la première marche en revanche à Chalo-Saint-Mars à l'époque, lors des législatives, avec 19,49% au premier tour, contre 31,69% pour Mathieu Hillaire (Nupes). Au second round,c'est encore Mathieu Hillaire qui glanera le plus de votes, avec 52,08% sur l'unique circonscription recouvrant les lieux, devant l'adversaire Rassemblement National à 47,92%.

20:05 - Le résultat du RN déterminant au second tour A en croire les enquêtes diffusées sur la base des résultats du premier tour, l'alliance du RN et des ciottistes serait en mesure de décrocher entre 210 et 250 sièges à l'issue des législatives. Le Front populaire pourrait remporter près de 200 sièges. Les candidats de la majorité présidentielle pourraient maintenir une centaine de sièges. Il convient cependant de tenir compte des habitudes locales. Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National) a recueilli 35,99% des votes à Chalo-Saint-Mars le 30 juin, à l'occasion du premier round de la législative. Un résultat qui lui a permis d'arriver devant Mathieu Hillaire (Union de la gauche) et Naïma Sifer (Ensemble ! - Majorité présidentielle) avec 31,21% et 20,7% des votants. Nathalie Da Conceicao Carvalho était aussi en tête dans la 2ème circonscription de l'Essonne dans son ensemble, avec cette fois 40,3%, devant Mathieu Hillaire avec 26,54% et Naïma Sifer avec 22,09%.

19:21 - Participation : quelle différence avec les européennes à Chalo-Saint-Mars ? L'observation des résultats des derniers rendez-vous électoraux permet de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. À Chalo-Saint-Mars, le taux de participation au 1er round des législatives 2024 a été de 74,45%, plus important de 14 points que celui des dernières européennes. Lors du dernier scrutin européen, 60,28% des personnes en capacité de participer à une élection à Chalo-Saint-Mars avaient en effet participé à l'élection, contre un taux de participation de 56,4% en 2019. En proportion, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation aux européennes 2024 se chiffrait à 51% lors de l'unique tour du scrutin, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - 74,45% de participation lors de la première étape des élections législatives à Chalo-Saint-Mars À Chalo-Saint-Mars, le taux d'abstention constitue indiscutablement l'un des facteurs essentiels des élections législatives 2024. L'abstention a atteint 25,55% à Chalo-Saint-Mars lors du 1er tour des élections législatives 2024. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 16,24% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 23,67% au second tour. En proportion, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,17% au premier tour et 44,37% au deuxième tour.

17:29 - Les données démographiques de Chalo-Saint-Mars révèlent les tendances électorales Quel portrait faire de Chalo-Saint-Mars, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Dotée de 543 logements pour 1 031 habitants, la densité de la ville est de 39 hab/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 95 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 602 foyers fiscaux. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (76,43%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 36,76% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, 44,23% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 399,33 €, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. En résumé, à Chalo-Saint-Mars, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.