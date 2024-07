Résultat des législatives 2024 à Mennecy : les premiers chiffres du 2e tour

À Mennecy, le niveau d'abstention constitue indiscutablement un facteur déterminant de ce scrutin législatif. L'abstention pour le premier tour des législatives 2024 à Mennecy était de 32,31%. Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, 26,54% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 22,11% au premier tour. En comparaison, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 50,76% au premier tour et 54,7% au second tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Mennecy ? La hausse généralisée des prix qui grève les finances des Français serait de nature à nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Mennecy.

17:29 - Les enjeux locaux de Mennecy : tour d'horizon démographique

Dans la ville de Mennecy, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des législatives. Avec une densité de population de 1258 habitants/km² et un taux de chômage de 8,83%, les questions liées au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage élevé de cadres, atteignant 26,14%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Enfin, la présence d'une population immigrée de 9,52% et d'une population étrangère de 6,05% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 7,92% à Mennecy, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.