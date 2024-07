En direct

21:12 - Un résultat aux législatives entre 20% et 26,62% à Pussay pour le Nouveau Front populaire ? Une autre source de doute qui entoure ces élections est celle du choix des électeurs de gauche après l'arrivée du Nouveau Front populaire dès le premier tour. Le bloc a glané un peu plus de 28% des bulletins au niveau du pays dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Pussay, le binôme Front populaire a pour sa part glané 26,62% des votes dans la commune. Un score qui n'a pourtant pas vraiment grimpé en comparaison des 26,42% de la Nupes au premier tour en 2022. On découvrira ce soir si la gauche est au niveau ou non de son résultat de 2022 lors du second tour, soit 41,1% à l'époque.

20:58 - 17 points grattés en 2 ans par le Rassemblement national à Pussay A l'échelle locale, le résultat du Rassemblement national lors des élections législatives 2024 sera très commenté. L'évolution du parti, qui s'élève déjà à 17 points à Pussay entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé encore plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus à ces législatives 2024 qu'en 2022. Il n'est donc pas exclu que le RN l'emportera ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:05 - Le RN en tête des législatives 2024 à Pussay Grâce à 49,48% des voix, Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National) a pris la pôle position à Pussay, le 30 juin pour le premier tour des élections législatives. Mathieu Hillaire (Nouveau Front populaire) et Naïma Sifer (Majorité présidentielle) suivaient en décrochant respectivement 26,62% et 14,82% des votants à l'échelle de la ville. Nathalie Da Conceicao Carvalho était aussi en tête dans la 2ème circonscription de l'Essonne dans son ensemble, avec cette fois 40,3%, devant Mathieu Hillaire avec 26,54% et Naïma Sifer avec 22,09%.

19:21 - Que dire de la participation par rapport aux élections européennes à Pussay ? Au fil des rendez-vous électoraux passés, les 2 198 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. Le 1er tour des législatives 2024 à Pussay a connu un taux d'abstention de 34,84%, plus bas de 15 points que celui des dernières européennes. Pendant le scrutin européen de début juin, le taux d'abstention atteignait effectivement 49,7% au sein de Pussay (91). Le taux d'abstention était de 54,05% lors du scrutin européen de 2019. Au niveau national, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle se chiffrait à 20% à 12 heures et 45% à 17 heures, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - La participation demeure l'un des enjeux majeurs de ces législatives à Pussay À Pussay, le taux de participation est indiscutablement l'un des facteurs importants de ces élections législatives 2024. Dans la ville, dimanche, 34,84% des électeurs se sont abstenus au 1er tour des élections législatives 2024. A l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 25,05% dans la ville. Le taux d'abstention était de 24,23% au premier tour. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 58,95% au premier tour. Au second tour, 56,93% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. L'inflation dans le pays pourrait avoir des conséquences sur les choix que feront les habitants de Pussay.

17:29 - Pussay : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le deuxième tour des législatives à Pussay comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 2 169 habitants, cette localité cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 133 entreprises attestent une économie prospère. Dans la localité, 19,62% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 6,79% ont 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Avec 132 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 7,78%, Pussay est un exemple de son ouverture au monde. Au sein de cette diversité sociale, 50,51% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 935,54 €, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Pussay participe à l'histoire du pays.