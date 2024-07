Résultat des législatives 2024 à Brières-les-Scellés (91150) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Le Nouveau Front populaire a fait progresser la gauche à Brières-les-Scellés Combien va faire le Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et donné de plus en plus plus proche du RN dans les intentions de vote lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des votes glanés à l'échelle de l'Hexagone sont un premier indicateur. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Brières-les-Scellés, le binôme Front populaire a pour sa part glané 21,03% des votes dans la commune. Un chiffre en progression en comparaison des 19,91% de la Nupes au premier tour en 2022. Il faudra désormais atteindre 38,7% pour faire aussi bien ou mieux que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - L'époustouflante évolution de l'extrême droite à Brières-les-Scellés L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus grand en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. L'évolution du parti, qui s'élève déjà à 16 points à Brières-les-Scellés entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir avancé encore plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. En extrapolant, on peut penser que le RN sera vainqueur à Brières-les-Scellés ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Nouveau raid pour le RN à Brières-les-Scellés ? Le résultat du second tour des législatives 2024 au niveau local sera en conséquence observé selon le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste du pays. Le parti lepéniste va-t-il encore s'imposer à Brières-les-Scellés, comme lors des législatives 2022 ? Le RN parvenait aussi à tirer son épingle du jeu à Brières-les-Scellés lors des législatives de l'époque. C'est en effet Nathalie Da Conceicao Carvalho qui arrivait en tête au premier tour avec 30,09% dans la commune. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 61,30%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 38,70%.

20:05 - Nouveau raid pour le RN à Brières-les-Scellés ce dimanche ? Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National) a réuni 46,23% des voix à Brières-les-Scellés le 30 juin dernier, au soir du 1er round de l'élection législative. Mathieu Hillaire (Nouveau Front populaire) et Naïma Sifer (Ensemble ! - Majorité présidentielle) suivaient en décrochant respectivement 21,03% et 19,9% des votants dans la ville. Nathalie Da Conceicao Carvalho était aussi en tête dans la 2ème circonscription de l'Essonne dans son ensemble, avec cette fois 40,3%, devant Mathieu Hillaire avec 26,54% et Naïma Sifer avec 22,09%.

19:21 - Scrutins à Brières-les-Scellés : quels enseignements tirer des taux d'abstention ? Au fil des derniers scrutins électoraux, les 1 268 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. À Brières-les-Scellés, le taux de participation lors du premier tour des législatives 2024 était de 71,99%, surpassant de 13 points celui des dernières européennes. Lors du précédent scrutin européen, le taux de participation s'était en effet hissé à 58,02% des inscrits sur les listes électorales de Brières-les-Scellés, à comparer avec une participation de 54,99% pour le scrutin de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle se chiffrait à 26% à 12 h et 59% à 17 h pour le premier tour, plus qu'en 2022.

18:35 - À Brières-les-Scellés, le chiffre phare de ces législatives 2024 demeure l'abstention À Brières-les-Scellés, l'une des clés de ces élections législatives 2024 est indiscutablement l'étendue de la participation. Les résidents de Brières-les-Scellés ont participé au 1er tour des législatives 2024 à hauteur de 71,99%. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 84,25% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux de participation était de 78,53% au second tour, ce qui représentait 673 personnes. En proportion, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 52,34% au premier tour. Au second tour, 48,77% des électeurs se sont déplacés. Quelle sera la participation à Brières-les-Scellés ce soir ?

17:29 - Analyse démographique et économique des législatives à Brières-les-Scellés Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour la 2e étape des élections législatives à Brières-les-Scellés comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 250 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vitalité démographique. L'existence de 116 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (88,5%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 35,52% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 50,0% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 182,68 euros, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Brières-les-Scellés affirme l'attachement des habitants aux ambitions de l'Hexagone.