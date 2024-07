Résultat des législatives 2024 à Baulne (91590) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Pas vraiment d'évolution pour la gauche depuis deux ans à Baulne L'autre interrogation qui enveloppe ces élections de 2024 sera celle du poids de la gauche après la constitution du Nouveau Front populaire au premier tour. L'attelage a récolté plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Pour le premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 20,85% des suffrages à Baulne. Un chiffre en baisse en comparaison des 21,37% de la Nupes au premier tour en 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour savoir si la gauche a réussi à atteindre ou dépasser son résultat de 2022 lors du second tour, soit 44,67% à l'époque.

20:58 - L'extrême droite a nettement gagné du terrain à Baulne L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus fort en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, de +8 à +15 points. La progression du parti, qui s'élève déjà à 18 points à Baulne entre sa part de voix des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement semble en effet être monté encore plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus en 2024 qu'en 2022. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera vainqueur à Baulne ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat du Rassemblement national de nouveau déterminant ce dimanche Le résultat obtenu par le RN va en conséquence être le déterminant pour le second tour de ces élections de l'Assemblée localement, comme au niveau national. Le mouvement lepéniste va-t-il de nouveau gagner à Baulne, comme lors des législatives 2022 ? Lors des élections du Parlement il y a deux ans, le Rassemblement national tirait également son épingle du jeu à Baulne. Dans la commune, c'est Nathalie Da Conceicao Carvalho qui démarrait en pôle position au premier tour avec 26,21%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 55,33%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 44,67%.

20:05 - Le résultat du Rassemblement national déterminant au second tour Grâce à 44,79% des bulletins de vote, Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National) a pris la tête à Baulne, le 30 juin dernier pour le premier round des législatives. Un résultat qui lui a permis de ressortir devant Mathieu Hillaire (Union de la gauche) et Naïma Sifer (Ensemble !) avec respectivement 20,85% et 19,87% des électeurs. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Nathalie Da Conceicao Carvalho accumulant cette fois 40,3%, devant Mathieu Hillaire avec 26,54% et Naïma Sifer avec 22,09%.

19:21 - Participation aux législatives 2024 à Baulne : un record par rapport au scrutin européen ? Comment ont voté les citoyens de cette localité lors des scrutins électoraux passés ? À Baulne, le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 s'élevait à 35,14%, plus bas de 14 points que celui des dernières élections européennes. Pendant le scrutin européen du mois de juin 2024, 49,09% des personnes habilitées à participer à une élection à Baulne avaient effectivement refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 45,12% pour les européennes de 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 20% à 12 h et 45% à 17 h, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - La participation sera scrutée tout autant que les résultats des législatives à Baulne À Baulne, l'un des facteurs clés des législatives est indéniablement le taux de participation. Le taux de votants à Baulne pour le 1er tour des élections législatives 2024 était de 64,86%, dimanche dernier. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, 77,49% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient pris part au scrutin, contre une participation de 74,17% au deuxième tour, c'est-à-dire 692 personnes. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 43,13% au premier tour et 42,77% au deuxième tour. La crise de confiance dans les partis politiques serait capable de ramener les citoyens de Baulne (91590) dans les isoloirs.

17:29 - Élections législatives à Baulne : un éclairage démographique Dans la ville de Baulne, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des législatives ? Dans la localité, 37% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 5,87% ont 75 ans et plus. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (84,32%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 405 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (6,92%) met en lumière des besoins de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,4%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Baulne mettent en avant une diversité de qualifications, avec 20,1% des habitants titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.