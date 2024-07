Résultat des législatives 2024 à D'Huison-Longueville (91590) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À D'Huison-Longueville, quel candidat vont désigner les électeurs de gauche ? Quelle part de voix ira au Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et donné comme plus proche du Rassemblement national par les instituts de sondage juste avant ce second tour ? Les 28,06% des votes obtenus au niveau national sont un premier indice. A l'issue du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 20,45% des voix à D'Huison-Longueville. Un chiffre en baisse de -2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - L'extrême droite a fortement séduit à D'Huison-Longueville L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus fort en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Ce sont déjà 19 points qui ont ainsi été arrachés par le RN à l'échelle locale entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. On peut donc imaginer que le RN finisse vainqueur à D'Huison-Longueville ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat du Rassemblement national de nouveau déterminant ce soir Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera en conséquence déterminant pour le second tour de ces élections de l'Assemblée 2024, à l'échelle locale. Le parti lepéniste va-t-il encore obtenir une victoire finale à D'Huison-Longueville, comme lors des législatives 2022 ? Les législatives avaient aussi abouti à un excellent démarrage pour le RN à l'époque à D'Huison-Longueville. C'est en effet Nathalie Da Conceicao Carvalho qui arrivait en tête au premier tour avec 28,19% dans la commune. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 61,06%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 38,94%.

20:05 - Quel résultat pour le RN ce soir à D'Huison-Longueville ? Le dimanche 30 juin 2024, les électeurs de D'Huison-Longueville ont placé en tête Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National), qui a réuni 47,93% des voix. Naïma Sifer (Ensemble pour la République) ramassait 23,09%. A la 3e position, Mathieu Hillaire (Front populaire) décrochait 20,45% des votants. La première place était la même à l'échelle de la 2ème circonscription de l'Essonne, Nathalie Da Conceicao Carvalho glanant cette fois 40,3%, devant Mathieu Hillaire avec 26,54% et Naïma Sifer avec 22,09%.

19:21 - D'Huison-Longueville : un autre éclairage sur l'abstention aux dernières élections Au fil des rendez-vous électoraux passés, les 1 538 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. À D'Huison-Longueville, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 31,32%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Début juin, lors du scrutin européen, le taux d'abstention atteignait en effet 44,82% au niveau de D'Huison-Longueville. L'abstention était de 48,44% lors du scrutin européen de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle atteignait 19,8% à 12 h et 45,3% à 17 heures.

18:35 - L'abstention reste l'une des données les plus attendues de ces législatives à D'Huison-Longueville À D'Huison-Longueville, l'un des critères déterminants de ce scrutin législatif 2024 est immanquablement le taux de participation. Dans la localité, le taux de participation au premier tour des législatives 2024 s'élevait à 68,68%. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, 78,96% des inscrits sur les listes électorales de la localité s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 75,82% au deuxième tour, soit 875 personnes. En proportion, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 45,93% au premier tour. Au second tour, 45,5% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à D'Huison-Longueville ? L'inflation dans le pays pourrait entre autres ramener les citoyens de D'Huison-Longueville dans les bureaux de vote.

17:29 - D'Huison-Longueville et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux La composition démographique et socio-économique de D'Huison-Longueville détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur le résultat des élections législatives. La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la ville, 34% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 23,19% ont 60 ans et plus. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (89,62%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 531 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,01%) révèle des impératifs de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (5,28%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à D'Huison-Longueville mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 26,12% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.