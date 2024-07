Résultat des législatives 2024 à Boissy-le-Cutté (91590) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - La gauche n'a pas vraiment progressé depuis deux ans à Boissy-le-Cutté Quelle part des électeurs français optera pour le Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et annoncé comme plus proche du RN dans les derniers sondages juste avant ce second tour ? Les 28,06% des votes obtenus au niveau du pays sont un premier indicateur. Le jour du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 22,93% des suffrages à Boissy-le-Cutté. Un chiffre en baisse en comparaison des 23,41% de la Nupes au premier tour en 2022. Il faudra désormais atteindre 48,47% pour faire mieux que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - En deux ans, le RN a grapillé 21 points à Boissy-le-Cutté L'évolution du Rassemblement national aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. L'évolution du parti, qui s'élève déjà à 21 points à Boissy-le-Cutté entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet être monté encore plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. Les reports de voix restent incertains, mais on peut donc conclure que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un Rassemblement national encore favori ce dimanche Le nombre de bulletins du Rassemblement national sera ainsi déterminant localement pour le second tour de ces élections des députés 2024. Le Rassemblement national va-t-il encore s'imposer à Boissy-le-Cutté, comme en 2022 ? Le RN arrivait également en pôle position à Boissy-le-Cutté lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale à l'époque. Dans la commune, c'est Nathalie Da Conceicao Carvalho qui s'imposait au premier tour avec 26,88%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 51,53%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 48,47%.

20:05 - Le résultat du Rassemblement national déterminant ce dimanche Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National) a rassemblé 47,52% des votes à Boissy-le-Cutté dimanche 30 juin dernier, au soir du 1er round de la législative. Mathieu Hillaire (Nouveau Front populaire) et Naïma Sifer (Majorité présidentielle) suivaient en recevant respectivement 22,93% et 19,21% des électeurs. Nathalie Da Conceicao Carvalho était aussi en tête dans la 2ème circonscription de l'Essonne dans son ensemble, avec cette fois 40,3%, devant Mathieu Hillaire avec 26,54% et Naïma Sifer avec 22,09%.

19:21 - Etude comparative de la participation à Boissy-le-Cutté aux dernières élections Au cours des dernières années, les 1 366 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. Les données montrent une participation de 63,47% lors du 1er tour des élections législatives 2024 à Boissy-le-Cutté, supérieure à celle des dernières élections européennes. Au moment du scrutin européen de début juin, 861 électeurs de Boissy-le-Cutté s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 43,79%), à comparer avec un taux de participation de 44,87% lors des élections européennes de 2019. Pour comparer, à l'échelle de la France, le taux de participation aux européennes 2024 atteignait 51,49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation demeure la grande inconnue de ces législatives à Boissy-le-Cutté L'une des clés du scrutin législatif 2024 est la participation. Le pourcentage de votants à Boissy-le-Cutté pour le 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 63,47%, dimanche dernier. Pour le second tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 70,3% au niveau de la ville, à comparer avec une participation de 71,2% au premier tour, c'est-à-dire 586 personnes. Pour rappel, la participation aux élections législatives 2022 représentait 43,36% au premier tour et 36,96% au deuxième tour. La flambée des prix qui pèse sur le budget des familles, cumulée avec les inquiétudes dues à la situation géopolitique actuelle, sont notamment en mesure de renforcer l'engagement civique des habitants de Boissy-le-Cutté.

17:29 - Analyse socio-économique de Boissy-le-Cutté : perspectives électorales Comment la population de Boissy-le-Cutté peut-elle affecter les résultats des législatives ? Dans le village, 20,56% des résidents sont des enfants, et 19,82% de plus de 60 ans. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations des politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (89,59%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 359 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Enfin, la présence d'une population étrangère de 14,48% et d'une population immigrée de 14,12% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Boissy-le-Cutté mettent en avant une diversité de qualifications, avec 30,54% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.