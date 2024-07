Résultat des législatives 2024 à Chevannes (91750) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Chevannes, que vont décider les électeurs du Front populaire ? Le Nouveau Front populaire qui a émergé pour ces élections a marqué le bilan du premier tour la semaine dernière, avec 28,06% à l'échelle de l'Hexagone, contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui introduit de nouveau un facteur de gauche dans ce second tour dans les isoloirs. Le jour du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 21,91% des voix à Chevannes. Un score qui est resté stable en comparaison des 21,01% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - La progression inédite du Rassemblement national à Chevannes L'évolution du parti lepéniste aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été grappillés par le RN au niveau local entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Les reports de voix restent une inconnue de taille, mais on peut déduire que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le Rassemblement national en tête aux dernières législatives à Chevannes Le nombre d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera ainsi très commenté pour le second tour de cette législative, à l'échelle locale. Le parti frontiste va-t-il de nouveau s'imposer à Chevannes, comme lors des législatives 2022 ? Lors des législatives à l'époque, le RN tirait également son épingle du jeu à Chevannes. C'est en effet Nathalie Da Conceicao Carvalho qui arrivait en tête au premier tour avec 24,13% dans la commune. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 54,43%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 45,57%.

20:05 - Un RN déjà favori au second tour tour A en croire les études des instituts de sondages publiées juste avant le second tour, l'extrême droite devrait décrocher moins de 250 députés au terme du second tour des élections législatives. L'attelage LFI, PS, EELV, PCF devrait mettre la main sur près de 200 sièges. De leur côté, les candidats suivant toujours Emmanuel Macron pourraient maintenir jusqu'à 120 députés. Mais on ne peut faire abstraction des caractéristiques de chaque territoire. Grâce à 40,81% des voix, Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National) a pris la tête à Chevannes, le 30 juin à l'occasion du 1er round des législatives. Naïma Sifer (Ensemble !) et Mathieu Hillaire (Nouveau Front populaire) suivaient en recevant, dans l'ordre, 23,8% et 21,91% des électeurs à l'échelle de la ville. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Nathalie Da Conceicao Carvalho accumulant cette fois 40,3%, devant Mathieu Hillaire avec 26,54% et Naïma Sifer avec 22,09%.

19:21 - Que retenir des élections européennes à Chevannes au niveau de l'abstention ? Au fil des dernières années, les 1 570 habitants de cette localité ont révélé leurs habitudes de vote. Les données montrent une participation de 66,99% lors du 1er tour des élections législatives 2024 à Chevannes, supérieure à celle des dernières élections européennes. Au moment du scrutin européen du mois de juin 2024, le pourcentage de participation s'élevait effectivement à 56,8% des inscrits sur les listes électorales de Chevannes (91), à comparer avec un taux de participation de 56,62% il y a cinq ans. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 20% à 12 heures et 45% à 17 h.

18:35 - À Chevannes, l'enjeu majeur de ces législatives 2024 demeure l'abstention Ce 7 juillet, lors du second tour des législatives à Chevannes, qu'en est-il de l'abstention ? Dans la ville, le pourcentage d'abstention pour le premier tour des législatives 2024 a atteint 33,01%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,44% au premier tour. Au deuxième tour, 50,78% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel niveau atteindra l'abstention à Chevannes aujourd'hui ? Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 20,05% des personnes aptes à voter dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 24,14% au second tour. Les populations des communes de petite taille votent habituellement plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle changer pour les législatives à Chevannes ?

17:29 - Chevannes : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour le 2e round des élections législatives à Chevannes comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 550 habitants répartis dans 655 logements, cette commune présente une densité de 168 hab par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 125 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 988 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (90,38%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 33,49% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, 53,16% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 318,73 euros, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. Pour résumer, Chevannes incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.