Résultat des législatives 2024 à Soisy-sur-École (91840) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Soisy-sur-École, quelles sont les options de reports des voix en faveur de la gauche ? Une autre incertitude qui enveloppe ces élections est celle du résultat de la gauche après l'arrivée du Front populaire, un an après la dispersion de la Nupes. Le bloc a réuni 28,06% des bulletins au niveau de la France dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté 25,6% il y a deux ans. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Soisy-sur-École, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 24,88% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer néanmoins avec les 27,42% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Reste désormais à savoir si la gauche va atteindre ou dépasser son résultat de 2022 lors du second tour, soit 48,59% à l'époque.

20:58 - En 2 ans, l'extrême droite a grapillé 17 points à Soisy-sur-École L'évolution du RN aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été arrachés par le RN au niveau de la commune entre son score des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Il est donc permis de penser que le RN arrive vainqueur à Soisy-sur-École ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le Rassemblement national en tête aux dernières législatives à Soisy-sur-École La part des électeurs en faveur de la formation politique de Jordan Bardella ce dimanche sera ainsi l'observation majeure au niveau local pour le second tour de cette élection législative 2024. Le Rassemblement national va-t-il de nouveau gagner à Soisy-sur-École, comme en 2022 ? Lors des dernières législatives à Soisy-sur-École, le RN avait en revanche dû se contenter de la deuxième place, 22,38% des habitants passés par les urnes ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 27,42% pour Mathieu Hillaire (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au tour suivant, il obtenait pourtant 51,41% des voix, devant les candidats Nupes (48,59%). C'est ainsi Nathalie Da Conceicao Carvalho chez les lepénistes qui prenait l'avantage.

20:05 - Un RN déjà favori ce dimanche Grâce à 39,12% des suffrages, Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National) a pris la pôle position à Soisy-sur-École, le 30 juin dernier à l'occasion du 1er tour de la législative. Mathieu Hillaire (Nouveau Front populaire) et Naïma Sifer (Ensemble ! - Majorité présidentielle) suivaient en recevant 24,88% et 24,1% des électeurs. Nathalie Da Conceicao Carvalho était aussi en tête dans la 2ème circonscription de l'Essonne dans son ensemble, avec cette fois 40,3%, devant Mathieu Hillaire avec 26,54% et Naïma Sifer avec 22,09%.

19:21 - Participation à Soisy-sur-École : un sursaut par rapport aux européennes Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette localité lors des précédents rendez-vous électoraux ? À Soisy-sur-École, le pourcentage de participation au 1er round des élections législatives 2024 était de 71,33%, dépassant celui des dernières élections européennes. Pendant le scrutin européen de début juin, sur les 920 personnes en âge de voter à Soisy-sur-École, 55,43% avaient en effet pris part au scrutin. Le taux de participation était de 56,08% pour le scrutin de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée le 9 juin. Elle atteignait 19,81% à 12 heures et 45,26% à 17 heures, plus qu'en 2019.

18:35 - L'abstention va-t-elle monter à l'occasion du 2e tour des législatives à Soisy-sur-École ? L'abstention est sans aucun doute l'une des clés des législatives. Le pourcentage de participation à Soisy-sur-École pour le premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 71,33%, dimanche dernier. Au premier tour de l'élection présidentielle, 77,8% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 74,76% au second tour, ce qui représentait 687 personnes. En proportion, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 54,54% au premier tour et 49,14% au second tour. Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics seraient par exemple capables d'avoir un impact sur les choix que feront les électeurs de Soisy-sur-École.

17:29 - L'avenir de la France se dessine aussi à Soisy-sur-École Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Soisy-sur-École mettent en évidence des tendances évidentes susceptibles d'affecter les résultats des législatives. Le taux de chômage à 7,27% peut agir sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les directives sur l'emploi. Avec une densité de population de 112 habitants par km² et 48,97% de population active, ces chiffres pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (37,81%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 505 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,34%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,29%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Soisy-sur-École mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 15,76% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.