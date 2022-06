Résultat de la législative à Héricourt : en direct

Marine Le Pen avait gagné la tête du vote lors de la présidentielle en avril à Héricourt avec 29,61% des votes exprimés, au 1er tour. Jean-Luc Mélenchon terminait en deuxième position à 25,19%, devançant Emmanuel Macron à 20,0% et Éric Zemmour à 7,35%. En revanche dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron terminait cette première bataille avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois, et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les indications nationales des dernières semaines infléchiront certainement cette donne à Héricourt ce dimanche. Il faut se rappeler que la Nupes s'est approchée de la majorité présidentielle dans les intentions de vote ce vendredi soir (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos pour France TV). Dans le même temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen a passé la barre des 19%.

14:30 - Suivant les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera l'abstention aux législatives à Héricourt ?

Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Héricourt ? La baisse du pouvoir d'achat pourrait dépouiller les isoloirs de leurs électeurs à Héricourt. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 70,05% des électeurs de l'agglomération, contre un taux de participation de 72,3% au premier tour, c'est-à-dire 5 442 personnes. En comparaison, au niveau du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.