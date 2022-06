Résultat de la législative à la Bruffière : en direct

12/06/22 11:03

Comme partout en France, les électeurs de la Bruffière ( Vendée ) seront amenés à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Durant la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 38% des votes au premier tour à la Bruffière. L'ancien banquier d'affaires avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22% et 16% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de la Bruffière avec 64% des suffrages, cédant par conséquent 36% des suffrages à Marine Le Pen. Les administrés de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ?