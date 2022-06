Résultat de la législative à la Chapelle-d'Aligné : 2e tour en direct

19/06/22 18:45

Dimanche 12 juin 2022 au soir du premier round de l'élection législative, les citoyens de la Chapelle-d'Aligné ont plébiscité la candidature Rassemblement National qu'ils ont gratifiée de 36,34% des bulletins de vote. En seconde position, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche 25,38% des votes. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale glane 13,55% des suffrages. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 députés.

Les électeurs de la Chapelle-d'Aligné avaient livré 13,55% de leurs votes au bloc LFI-PS-EELV-PC le 12 juin dernier, pour l'étape initiale des législatives 2022. Mais ce premier résultat est cependant à analyser au regard des suffrages insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 12,27%, 2,08%, 1,31% et 1,31% en avril. Ce qui, en cumul, délivrait un total de 16,97% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale".

Le résultat de l'élection législative 2022 à la Chapelle-d'Aligné est désormais publié. Dans la 3ème circonscription de la Sarthe, les 1252 électeurs de la Chapelle-d'Aligné ont désigné le représentant Rassemblement National. Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que le vote de la Chapelle-d'Aligné. Les habitants de 76 communes proches pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Sarthe. Dans la localité, Bruno Pinçon a enregistré 36% des suffrages. Eric Martineau (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Dominique Leloup (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent avec dans l'ordre 25% et 14% des votes. L'abstention parmi les citoyens habilités à se rendre aux urnes au sein de la commune au niveau de cette circonscription s'élève à 61%.

Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs habitant à la Chapelle-d'Aligné (Sarthe) seront amenés à contribuer aux élections législatives 2022 comme l'ensemble des Français. Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 43% des suffrages au premier tour à la Chapelle-d'Aligné, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur de La République En Marche et l'ancien ministre du gouvernement Jospin avaient obtenu 24% et 12% des voix. Le choix des électeurs de la Chapelle-d'Aligné était resté constant au second tour en faveur de Marine Le Pen (60% des votes), abandonnant ainsi 41% des votes à Emmanuel Macron. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils en mesure de s'approprier un siège de député dans cette circonscription ?