Résultat des législatives 2024 au Bailleul (72200) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - Les suffrages du Front populaire très suivis Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (plus de 25,6% pour la Nupes au niveau du pays en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va être décuplée ce dimanche, pour le second tour des législatives. Le jour du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 15,72% des votes au Bailleul. Une percée à affiner néanmoins avec les 17,07% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - L'évolution inédite du Rassemblement national au Bailleul en 2 ans Le résultat obtenu par la formation menée par Jordan Bardella ce soir sera la clé du scrutin pour cette élection des députés au niveau local, comme dans le reste de la France. Ce sont déjà 22 points qui ont ainsi été récupérés par le RN dans la localité entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il n'est donc pas exclu, si les reports de voix sont favorables, que le RN arrive vainqueur au Bailleul ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel score au Bailleul pour le RN aux législatives 2024 ? Le score du Rassemblement national sera ainsi scruté à la loupe localement pour le second tour de cette élection. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le RN va-t-il encore gagner au Bailleul ? Le RN tirait aussi son épingle du jeu au Bailleul il y a deux ans lors des législatives. On retrouvait en effet Raymond de Malherbe en tête au premier tour, avec 29,88% dans la ville. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 52,33%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 47,67%.

20:05 - Le Rassemblement national en pôle position des législatives au Bailleul D'après les projections des instituts de sondages communiquées depuis le premier tour, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains serait susceptible de gagner pas loin de 250 députés au terme des législatives. L'union des insoumis, des socialistes, écologistes et communistes pourrait rafler jusqu'à 200 sièges. Les candidats macronistes pourraient préserver jusqu'à 120 sièges. Il convient néanmoins de tenir compte des caractéristiques locales. Grâce à 51,67% des voix, Marie-Caroline Le Pen (Rassemblement National) a pris la tête au Bailleul, le 30 juin lors du premier round des législatives. Sylvie Casenave-Péré (Majorité présidentielle) recueillait 24,36%. De son côté, Elise Leboucher (Front populaire) captait 15,72% des électeurs. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Marie-Caroline Le Pen accumulant cette fois 39,26%, devant Elise Leboucher avec 25,94% et Sylvie Casenave-Péré avec 25,88%.

19:21 - Résultats au Bailleul : quelles conclusions tirer de la participation ? Au cours des précédents scrutins électoraux, les 1 242 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Au Bailleul, le taux de participation au 1er round des législatives 2024 a été de 66,33%, surpassant de 21 points celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, pendant le précédent scrutin européen, 45,75% des personnes en âge de voter au Bailleul s'étaient effectivement rendues aux urnes, contre un taux de participation de 48,8% pour les élections européennes de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central dimanche dernier. Elle atteignait 25,90% à midi et 59,39% à 17 h pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - Au Bailleul, les chiffres de l'abstention au 2e tour seront un élément important Au Bailleul, l'abstention constitue indéniablement l'une des clés du scrutin législatif 2024. Le taux de votants au Bailleul pour le 1er tour des législatives 2024 était de 66,33%, dimanche dernier. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, sur les 829 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 76,6% avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 78,77% au deuxième tour, soit 653 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 40,48% au premier tour et 39,52% au second tour. Quelle sera la participation au Bailleul ce soir ? La flambée des prix qui alourdit le budget des foyers français combinée avec les incertitudes dues au conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine sont par exemple en mesure de ramener les habitants du Bailleul dans les isoloirs.

17:29 - Le Bailleul : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Devant le bureau de vote du Bailleul, les citoyens se rassemblent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Dotée de 547 logements pour 1 214 habitants, la densité de la ville est de 45 hab par km². Avec 43 entreprises, Le Bailleul permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 37% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 22,24% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 29,49% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 42,03% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 381,23 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. Au Bailleul, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'instruction et l'immigration, rejoignent ceux de la France dans son ensemble.