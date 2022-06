Résultat des législatives à la Genétouze - Election 2022 (85190) [PUBLIE]

Le résultat des élections législatives 2022 à la Genétouze est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Vendée

Le résultat de l'élection législative 2022 à la Genétouze est à présent officiel. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a encaissé le plus de votes de la part des 1496 électeurs de la Genétouze inscrits dans la 1ère circonscription de la Vendée. Le taux de participation s'élève à 52% des électeurs habilités à fréquenter les urnes dans la commune pour cette circonscription électorale. Toutefois, le résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Vendée peut encore basculer si les électeurs des 34 autres communes qui en font partie votent différemment de ceux de la Genétouze. Dans la commune, Philippe Latombe a accumulé 32% des votes. Lucie Etonno (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Laurent Caillaud (Les Républicains) le suivent avec 24% et 18% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix La Genétouze Philippe Latombe Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,65% 32,07% Lucie Etonno Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,16% 23,55% Laurent Caillaud Les Républicains 16,95% 18,27% Lilas N'Dong Rassemblement National 16,21% 13,80% Eric Mauvoisin-Delavaud Reconquête ! 3,63% 3,65% Alain Bouyer Ecologistes 2,23% 2,30% Vincent Pilet Divers droite 1,83% 1,89% Jean-François Hee Droite souverainiste 1,47% 1,89% Gilles Robin Divers extrême gauche 1,16% 1,62% Arthur Dubois Ecologistes 0,84% 0,27% Aya Salama Divers gauche 0,47% 0,54% Etienne Dreyfus Divers gauche 0,40% 0,14% Participation au scrutin Circonscription La Genétouze Taux de participation 47,16% 51,60% Taux d'abstention 52,84% 48,40% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,01% 2,72% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,06% 1,55% Nombre de votants 55 950 772

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de la Genétouze sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:42 - Quel résultat à la Genétouze pour le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 17,01% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 2 bureaux de vote de la Genétouze le 10 avril dernier. Et c'est encore sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 4,46% et 2,23% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, donne une réserve de voix de 6,69% du côté des électeurs de gauche, vote Mélenchon exclu. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à la Genétouze ? L'actuel locataire de l'Elysée avait obtenu 38,48% des voix à la Genétouze, à l'issue de la dernière présidentielle contre un peu moins de 28% en France. Marine Le Pen accumulait 20,4% des votes contre un peu plus de 23% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 17,01% (contre 22%). Les tendances nationales des derniers jours chambouleront certainement la situation et donc le résultat des législatives dans la cité au 1er tour. Et pour rappel, le bloc LFI-PS-EELV a tutoyé la majorité dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Au même moment, le RN de Marine Le Pen a passé la barre des 19%. 14:30 - Suivant les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera la participation aux législatives à la Genétouze ? À la Genétouze, l'une des clés de ce scrutin législatif sera incontestablement l'étendue de la participation. Le conflit russo-ukrainien et ses conséquences sur les tarifs du gaz et de l'essence seraient de nature à priver les urnes de leurs électeurs à la Genétouze. Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 18,53% des électeurs habilités dans la localité avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 16,92% au premier tour. En proportion, à l'échelle nationale, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017. 11:30 - Quel était le pourcentage de l'abstention à la Genétouze en 2017 ? Afin de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'observer les résultats des derniers scrutins. A l'occasion des précédentes législatives, 52,38% des électeurs de la Genétouze avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 42,79% au round numéro deux. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Pour rappel, au niveau de la France en 2017, le taux d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections à la Genétouze 12 candidats sont en lice dans la circonscription de la Genétouze ce dimanche, pour le premier round de l'élection législative 2022. Un niveau d'impétrants supérieur à celui du reste du pays. Les 1495 votants de la ville auront jusqu'à 18 heures pour gagner les 2 bureaux de vote et faire leur choix pour ce 1er tour de piste.

Législatives 2022 à la Genétouze : les enjeux

Les habitants de la Genétouze prendront à nouveau la direction des urnes en 2022 : ils devront contribuer aux élections législatives 2022 qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Pour quel prétendant pencheront-ils ? Le président nouvellement réélu sera-t-il capable d'obtenir une majorité des députés de l'Assemblée au vu des votes qu'il a rassemblés dès le premier tour de la présidentielle dans cette commune ? Durant l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 38,5% des votes au premier tour à la Genétouze. Le fondateur de "La République En Marche" avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 20,4% et 17,0% des votes. Le choix des électeurs de la Genétouze était resté inchangé au second tour au profit d'Emmanuel Macron (64,6% des voix), laissant par conséquent 35,4% des voix à Marine Le Pen.