Résultat de la législative à la Gorgue : en direct

12/06/22 11:02

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de la Gorgue sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:01 - Les infos clés des législatives à la Gorgue Si jamais vous tâtonnez encore sur les 14 candidats au premier tour dans la seule circonscription de la Gorgue, prenez le temps de réfléchir. Les 4 bureaux de vote ne fermeront qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Résultat des élections législatives 2022 à la Gorgue

Les élections législatives 2022 auront lieu à la Gorgue comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 15ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Anne Abadie Divers droite Anne-Lise Perche Droite souverainiste Caroline Landtsheere Divers droite Stephane Dieusaert Les Républicains Marc Deneuche Divers centre Stéphane Ledez Divers centre Pierrick Berteloot Rassemblement National Gaétan Lamérant Ecologistes Claude Nicolet Ensemble ! (Majorité présidentielle) Joël Duyck Divers droite Emilie Ducourant Nouvelle union populaire écologique et sociale Jérôme Darques Divers droite Aurélie Leleu Reconquête ! Benjamin Dubiez Divers extrême gauche

Législatives 2022 à la Gorgue : les enjeux

Les habitants de la Gorgue (59253) reprendront le chemin des isoloirs en 2022. Ils seront appelés à contribuer aux législatives 2022 qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Quel prétendant désigneront-ils ? Lors de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 40% des voix au premier tour à la Gorgue. La présidente du Rassemblement National avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24% et 14% des suffrages. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de la Gorgue avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui conférant 61% des votes, cédant par conséquent à Emmanuel Macron 39% des suffrages. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN auront-ils la possibilité de rafler un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ?