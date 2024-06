Résultat des législatives à Morbecque : l'élection 2024 en direct

12:06 - Quelle sera la participation aux élections législatives à Morbecque ?

L'une des grandes inconnues de ces législatives sera indiscutablement la participation à Morbecque. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 55,39% au premier tour et seulement 51,6% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Morbecque ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle atteignait 18% à midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 79,02% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient participé à l'élection, contre une participation de 79,74% au second tour, c'est-à-dire 1 661 personnes.