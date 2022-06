Résultat des législatives à Morbecque - Election 2022 (59190) [PUBLIE]

12/06/22 23:05

Résultat des législatives 2022 à Morbecque

Le résultat des élections législatives 2022 à Morbecque est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Nord

Résultat de la législative dans la 15ème circonscription du Nord

Le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Morbecque est tombé. Les électeurs des 53 autres communes rattachées à cette circonscription voteront-ils comme ceux de Morbecque ?

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Morbecque Pierrick Berteloot Rassemblement National 26,42% 14,21% Emilie Ducourant Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,03% 16,58% Claude Nicolet Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,61% 11,05% Stephane Dieusaert Les Républicains 10,69% 3,16% Jérôme Darques Divers droite 5,53% 43,33% Caroline Landtsheere Divers droite 3,16% 0,88% Stéphane Ledez Divers centre 2,99% 2,02% Marc Deneuche Divers centre 2,54% 1,14% Aurélie Leleu Reconquête ! 2,52% 1,84% Joël Duyck Divers droite 2,37% 0,70% Gaétan Lamérant Ecologistes 2,15% 1,40% Anne Abadie Divers droite 1,60% 1,32% Benjamin Dubiez Divers extrême gauche 1,36% 1,93% Anne-Lise Perche Droite souverainiste 1,04% 0,44% Participation au scrutin Circonscription Morbecque Taux de participation 48,32% 55,39% Taux d'abstention 51,68% 44,61% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,99% 1,46% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,82% 0,43% Nombre de votants 47 249 1 162

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Morbecque sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:47 - Quel verdict pour les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés à Morbecque ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général sera une des énigmes de ces législatives, à Morbecque comme dans toute la France. Cet électorat représentait 14,08% des suffrages le dimanche 10 avril dans la localité. Et c'est sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 3,61% et 1,37% au 1er tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un potentiel de 19,06% pour la Nupes dans la commune. 16:30 - Les sondages, un repère pour le résultat des législatives 2022 à Morbecque ? Emmanuel Macron avait obtenu 28,41% des voix à Morbecque, lors de la dernière élection contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du FN se hissait à 31,28% des suffrages contre un peu plus de 23% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 14,08% (contre 22%). Les mouvements nationaux des dernières semaines infléchiront certainement cette donne et donc le résultat des législatives dans la ville au 1er tour. Or l'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche est remontée tout près de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Dans cette séquence, le RN de Marine Le Pen a passé la barre des 19%. 14:30 - Que sera l'influence de la participation sur les résultats des élections législatives à Morbecque ? L'un des facteurs clés du scrutin législatif sera indéniablement le taux d'abstention à Morbecque. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 79,74% au niveau de la ville. Le taux de participation était de 79,02% au premier tour, ce qui représentait 1 646 personnes. La hausse généralisée des prix qui plombe les finances des familles serait notamment capable de bénéficier à l'abstention à Morbecque. 11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Morbecque au premier tour des législatives ? Plus de la moitié des Français n'ont pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Pendant les élections législatives de 2017, 2 088 inscrits sur les listes électorales de Morbecque avaient participé au vote au premier tour (soit 53,02%), à comparer avec une participation de 48,32% pour le round deux. 09:30 - Les données clés des élections législatives 2022 à Morbecque 14 candidats se présentent dans la seule circonscription de Morbecque ce dimanche 12 juin 2022, pour le 1er round de l'élection législative 2022. Un nombre de postulants assez haut comparé à celui du reste du pays. Et les 2083 citoyens de la commune auront jusqu'à 19 heures pour se déplacer dans le bureau de vote et sélectionner une paire de candidats lors de cette 1re étape.

Législatives 2022 à Morbecque : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les inscrits sur les listes électorales votant à Morbecque (59190) seront amenés à participer aux élections législatives comme l'ensemble des Français. Quel prétendant désigneront-ils ? Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 31,3% des suffrages au premier tour à Morbecque, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a signé un second bail à l'Elysée et l'ancien troisième homme lors de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 28,4% et 14,1% des voix. A l'opposé du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron était, en fin de compte, arrivé en tête du second tour en décrochant 50,1% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 49,9% des suffrages. Les administrés de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée à l'image du premier tour de la présidentielle ?