En direct

18:59 - Quel verdict pour la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés à Naintré ? Dans les 5 bureaux de vote de Naintré, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle seront peut être déterminantes ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le candidat insoumis avait atteint 17,51% des suffrages il y a deux mois. Et c'est sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 3,61% et 1,83% au premier tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc espérer glaner 22,95% à Naintré pour ces légilsatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un signe pour le résultat des législatives 2022 à Naintré ? Marine Le Pen avait atteint la première position lors de la présidentielle en avril à Naintré avec 32,48% des votes exprimés, au 1er tour. Emmanuel Macron arrivait à la deuxième place à 26,37%, devant Jean-Luc Mélenchon à 17,51% et Éric Zemmour à 4,62%. Mais au niveau national, Emmanuel Macron se sortait de ce premier tour avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois, et Jean-Luc Mélenchon à 22%. Les indications nationales des dernières semaines viendront sans doute chambouler cette donne lors des législatives à Naintré dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à un minuscule point avant la fin de campagne, avec un Rassemblement national très proche, sous les 20%.

14:30 - À Naintré, le chiffre phare de ces élections législatives demeure la participation L'un des critères essentiels du scrutin législatif 2022 sera indiscutablement le niveau de participation à Naintré. Le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie et ses répercussions sur les tarifs du gaz et du pétrole pourraient potentiellement dépouiller les bureaux de vote de leurs électeurs à Naintré. Lors du second tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 23,25% dans l'agglomération, contre une abstention de 22,4% au premier tour. Pour mémoire, au niveau national, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017.

11:30 - A l'affichage des résultats des législatives 2022, quels seront les pourcentages d'abstention à Naintré ? Au fil des dernières années, les 6 026 habitants de cette agglomération ont révélé leurs habitudes de vote. A l'occasion des législatives de 2017, sur les 4 550 personnes en âge de voter à Naintré, 59,03% étaient restées chez elles au premier tour. Le taux d'abstention était de 50,86% au dernier round. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour.