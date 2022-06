En direct

19:35 - Que vont trancher les supporters de gauche à Ormoy ? Avec un score de 27,73% des suffrages au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la finale de la présidentielle il y a deux mois si l'élection s'était jouée à Ormoy. Et c'est encore sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 3,4% et 0,55% au premier tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc potentiellement viser 31,68% à Ormoy pour ce premier tour des législatives.

16:30 - À Ormoy, des sondages aussi convaincants ? Lors du dernier scrutin, à Ormoy, Jean-Luc Mélenchon avait fini la course en première position au 1er round de l'élection avec 27,73% des voix, devant Emmanuel Macron à 25,99%. Suivaient Marine Le Pen à 24,79% et Éric Zemmour, quatrième à 6,34%. Un verdict à comparer avec ce qui a eu lieu à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron premier à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les indicateurs nationaux des ultimes semaines infléchiront probablement ce tableau et donc le résultat des législatives à Ormoy dimanche, même si on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Or la majorité a chuté tout près de la Nupes dans les intentions de vote avant la trêve (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%.

14:30 - À Ormoy, quel sera l'influence de la participation sur les résultats des élections législatives ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Ormoy, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La guerre russo-ukrainienne ainsi que son impact sur les prix des matières premières pourraient en effet de faire baisser la participation à Ormoy (91540). En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 27,09% des inscrits sur les listes électorales de la localité, à comparer avec une abstention de 20,96% au premier tour. Pour rappel, au niveau du pays, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

11:30 - À Ormoy, le score de l'abstention aux législatives sera un élément déterminant Plus de la moitié des Français n'ont pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Pour mémoire, à l'échelle du pays en 2017, le pourcentage d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il est nécessaire d'observer les résultats des consultations démocratiques précédentes. Cinq ans plus tôt, durant les législatives, 62,21% des inscrits sur les listes électorales d'Ormoy avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, à comparer avec une abstention de 56,94% pour le tour deux.