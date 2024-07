Résultat des législatives 2024 à Étampes : les premiers chiffres du 2e tour

17:59 - Dynamique électorale à Étampes : une analyse socio-démographique

Dans la ville d'Étampes, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des législatives ? Avec 47,53% de population active et une densité de population de 593 habitants/km², ces chiffres pourraient susciter plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 15,56% pourrait agir sur les attentes des habitants en matière de directives sur le travail. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (66,87%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 5 703 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 20,30% et d'une population étrangère de 18,58% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 7,26% à Étampes, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.