Résultat de la législative à Plaimpied-Givaudins : 2e tour en direct

19/06/22 18:13

Comment ont voté ordinairement les électeurs de cette localité lors des précédentes élections ? Cinq années plus tôt, durant les élections législatives, 1511 personnes en âge de participer à une élection à Plaimpied-Givaudins s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour (soit 53,08%). Le taux de participation était de 47,78% pour le round deux. Les résultats des législatives 2022 sont autant espérés que le taux de participation qui est toujours très bas lors de ce type d'élection. A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée au deuxième tour des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à midi et seulement 35,33% à 17 h.

Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national devrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les sondages à l'échelle de l'Hexagone dissimulent souvent des réalités locales compliquées, comme par exemple à Plaimpied-Givaudins. Avec 36,56% des bulletins de vote, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Plaimpied-Givaudins au soir du premier tour de l'élection législative dimanche 12 juin. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale ramasse 27,36% des suffrages. Quant à elle, la candidature Rassemblement National glane 19,61% des suffrages.

Avec un score de 27,36% des suffrages au 1er tour à Plaimpied-Givaudins, la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon avait atteint un haut niveau avant cette deuxième étape des législatives 2022. Son candidat a donc un poids ce dimanche 19 juin. Mais ce score est néanmoins à comparer avec les voix de gauche que pouvait viser la Nupes après la présidentielle. Dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 15,68%, 5,23%, 2,41% et 3,3% il y a deux mois. Voilà qui donnait un potentiel de 26,62% pour la coalition LFI-PS-EELV-PC dans la commune.

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de la législative à Plaimpied-Givaudins. À Plaimpied-Givaudins, les 1623 citoyens votant dans la 3ème circonscription du Cher ont pris parti pour le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle). Les électeurs des 161 autres communes de cette circonscription législative voteront-ils comme ceux de Plaimpied-Givaudins ? Dans la localité, Loïc Kervran a recueilli 37% des suffrages. Il coiffe au poteau Aliénor Garcia-Bosch-de Morales (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Thibaut de la Tocnaye (Rassemblement National) qui décrochent 27% et 20% des voix. L'abstention parmi les citoyens autorisés à se rendre aux bureaux de vote au sein de la commune pour la 3ème circonscription du Cher atteint 47%.

Quel impétrant à l'hémicycle mettront en première position des résultats des législatives en 2022 les 2 085 électeurs habitant à Plaimpied-Givaudins à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ? Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 31% des suffrages au premier tour à Plaimpied-Givaudins. Celui qui était candidat à un second mandat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24% et 16% des suffrages. Le choix des administrés de Plaimpied-Givaudins était resté identique au second tour au profit d'Emmanuel Macron (60% des votes). Marine Le Pen avait dû se contenter de 40% des voix. Les administrés de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ?