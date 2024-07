Résultat des législatives 2024 à Avord (18520) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

23:00 - Sur qui vont converger les voix du Front populaire à Avord ? Avec 28,06% des bulletins à l'échelle nationale pour le premier round des élections dimanche dernier, le Front populaire a fait mieux que la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Un score qui pourrait lui permettre de contester la victoire annoncée du RN ce soir. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Avord, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 12,77% des votes dans la localité. Une percée à compléter néanmoins avec les 15,43% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - En 2 ans, le Rassemblement national a gagné 18 points à Avord Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera analysé selon le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste du pays. L'évolution du parti, qui se monte déjà à 18 points à Avord entre sa part de voix des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain encore plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus à ces législatives 2024 qu'en 2022. Les reports de voix restent une inconnue de taille, mais on peut donc conclure que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat du RN de nouveau déterminant ce soir Le nombre de bulletins en faveur de la formation politique de Jordan Bardella ce dimanche sera ainsi un enjeu pour le second tour de cette élection des députés 2024 au niveau local. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le mouvement lepéniste va-t-il encore s'imposer à Avord ? Le RN se hissait également en première position à Avord à l'époque, au cours des élections des députés. C'est en effet Thibaut de la Tocnaye qui se classait en pôle position au premier tour avec 38,87% dans la commune. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 55,40%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 44,60%.

20:05 - Nouvelle avance pour le Rassemblement national à Avord ce dimanche ? D'après les projections des sondeurs rendues publiques dès la fin du premier tour, l'alliance du RN et des ciottistes pourrait décrocher entre 210 et 250 députés au terme des élections législatives. L'union de La France insoumise, du Parti socialiste, d'Europe Ecologie et du Parti communiste devrait mettre la main sur près de 200 sièges. Les candidats de la majorité sécuriseraient entre 95 et 125 députés. Il faut bien sûr tenir compte des particularités locales. Avec 56,54% des voix, Pierre Gentillet (Rassemblement National) a pris la pôle position à Avord, dimanche 30 juin dernier à l'occasion du premier tour de la législative. En seconde position, Loïc Kervran (Ensemble ! - Majorité présidentielle) recevait 20,39%. Enfin, Emma Moreira (Nouveau Front populaire) obtenait 12,77% des électeurs. C'est aussi Pierre Gentillet qui terminait sur la première marche dans la circonscription complète, avec cette fois 43,15%, devant Loïc Kervran avec 31,2% et Emma Moreira avec 17,14%.

19:21 - Participation à Avord : un sursaut par rapport au scrutin européen Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette commune lors des précédents rendez-vous électoraux ? Dimanche dernier, 35,93% des électeurs d'Avord ne se sont pas déplacés au premier tour des législatives 2024, un chiffre inférieur de 14 points à celui des dernières élections européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, le taux d'abstention atteignait en effet 49,94% au sein d'Avord (18). Le taux d'abstention était de 50,5% en 2019. Pour information, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention aux européennes 2024 se chiffrait à 49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - 64,07% de participation lors de la première étape des législatives à Avord Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet, lors des élections législatives à Avord ? Les résidents d'Avord ont participé au premier tour des élections législatives 2024 à hauteur de 64,07%. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 46,22% au premier tour et 44,03% au deuxième tour. Lors du second tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 76,82% des votants de la commune, contre une participation de 74,78% au premier tour, ce qui représentait 1 109 personnes. La baisse du pouvoir d'achat et son impact sur le moral des Français seraient par exemple susceptibles de pousser les électeurs d'Avord (18520) à s'intéresser plus fortement à l'élection.

17:29 - Démographie et politique à Avord, un lien étroit Quel portrait faire d'Avord, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Dotée de 1 108 logements pour 2 833 habitants, la densité de la commune est de 93 habitants/km². Ses 77 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 580 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 46% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 14,12% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 21,35% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette diversité sociale, près de 28,45% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 312,91 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Avord, où les moins de 30 ans correspondent à 46% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.