Résultat de la législative à Pujaut : 2e tour en direct

18:12 - La coalition LFI-PS-EELV s'était placée au pied du podium à Pujaut il y a sept jours

Le nombre de votants de la Nouvelle union populaire écologique et sociale sera une des énigmes de ces élections législatives en France. Ces électeurs ont représenté 20,81% des suffrages dans la commune dimanche dernier. Mais ce score est cependant à comparer avec les suffrages insoumis, socialistes, écologistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Or sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 15,34%, 7,63%, 1,74% et 2,15% en avril. Voilà qui donnait un total de 26,86% pour la coalition de gauche.