Résultat de la législative à Pussay : 2e tour en direct

18:15 - Le bloc LFI-PS-EELV avait terminé en 2e position il y a une semaine à Pussay Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour à Pussay, le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon avait marqué des points avant cette seconde manche des législatives 2022. Son postulant a donc une certaine envergure ce 19 juin. Ce score est toutefois à comparer avec les voix de gauche qui pouvaient tomber dans l'escarcelle de la Nupes après la présidentielle. Or à Pussay, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 21,8%, 1,71%, 1,04% et 1,99% le 10 avril. Ce sont donc 26,54% d'électeurs en réalité que pouvait viser le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Pussay.

15:30 - La candidature Rassemblement National bien placée à Pussay A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 sièges. Il convient cependant de tenir compte des spécificités locales, comme par exemple à Pussay. Le 12 juin dernier lors du 1er round de la législative, les citoyens de Pussay ont plébiscité la candidature Rassemblement National qui a bénéficié de 32,3% des votes. Elle a coiffé au poteau les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui captent dans l'ordre 26,42% et 17,96% des suffrages.

13:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter le résultat des législatives 2022 à Pussay ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Pour mémoire, à l'échelle du pays en 2017, le pourcentage d'abstention aux élections législatives françaises atteignait 57,36% au second tour et 44,6% en 2012. L'étude des résultats des dernières élections permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Durant les précédentes législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 59,46% des électeurs de Pussay au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 54,07% pour le second tour.