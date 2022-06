Résultat des législatives à Pussay - Election 2022 (91740) [PUBLIE]

12/06/22 21:18

Résultat des législatives 2022 à Pussay

Le résultat des élections législatives 2022 à Pussay est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Essonne

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de l'Essonne

Le ministère de l'Intérieur a officiellement rendu public le résultat de l'élection législative 2022 à Pussay. Reste encore à savoir si les citoyens des 67 autres communes rattachées à la 2ème circonscription de l'Essonne feront les mêmes choix que ceux de Pussay. Au sein de la commune, Nathalie Da Conceicao Carvalho a ainsi amassé 32% des voix. Mathieu Hillaire (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Naïma Sifer (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) récupèrent 26% et 18% des suffrages. Le niveau de la participation s'établit à 41% des habitants habilités à fréquenter les urnes dans la commune au niveau de cette circonscription législative (846 non-votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Pussay Nathalie Da Conceicao Carvalho Rassemblement National - 32,30% Mathieu Hillaire Nouvelle union populaire écologique et sociale - 26,42% Naïma Sifer Ensemble ! (Majorité présidentielle) - 17,96% Jean-Philippe Dugoin-Clement Union des Démocrates et des Indépendants - 10,71% Eveline Bryon Reconquête ! - 5,35% Antonin Morelle Divers droite - 2,25% Pascal Lemaire Ecologistes - 1,21% François Parolini Divers gauche - 1,04% Vincent Bielak Droite souverainiste - 1,04% Mama Sy Divers droite - 0,86% Mathilde Phan Hieu Divers extrême gauche - 0,86% Participation au scrutin Circonscription Pussay Taux de participation - 41,05% Taux d'abstention - 58,95% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 1,36% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 0,34% Nombre de votants - 589

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Pussay sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:35 - Que vont trancher les supporters de gauche à Pussay ? Dans l'unique bureau de vote de Pussay, les voix de Jean-Luc Mélenchon en avril pour la présidentielle seront probablement décisives ce dimanche pour les législatives 2022. Le député de Marseille avait cumulé 21,8% des suffrages le 10 avril dernier dans la ville. Les conversions des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à observer ce soir dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 1,71% et 1,04% au premier tour de la présidentielle. Ce qui donne un potentiel de 24,55% pour la coalition de gauche dans la commune. 16:30 - Que peuvent dire les grandes tendances des législatives 2022 pour Pussay ? Les indications nationales des dernières heures auront probablement un écho à Pussay au 1er tour. Mais impossible d'ignorer les spécificités locales. La majorité et La Nupes ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à arriver à un minuscule point avant la trêve (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), devant un Rassemblement national très proche, sous les 20%. Or à Pussay, Marine Le Pen avait pu se hisser à la meilleure place de la dernière élection avec 35,45% des voix au 1er round, devant Jean-Luc Mélenchon à 21,8%. Arrivaient ensuite, avec 18,29%, Emmanuel Macron et enfin, à 7,68%, Éric Zemmour. Dans l'ensemble du pays, c'est un score de près de 28% des voix qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. 14:30 - D'après les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera la participation aux législatives à Pussay ? L'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera indiscutablement l'abstention à Pussay. La guerre entre l'Ukraine et la Russie pourrait entre autres pousser les citoyens de Pussay (91740) à se désintéresser du scrutin. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 25,05% des inscrits sur les listes électorales de la commune. L'abstention était de 24,23% au premier tour. Pour mémoire, au niveau national, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - Quel était le score de la participation à Pussay en 2017 ? Pour comprendre le vote des électeurs de cette commune, il faut analyser les résultats des scrutins passés. Il y a 5 ans, au moment des législatives, 59,46% des électeurs de Pussay avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. Le taux d'abstention était de 54,07% au deuxième tour. Le résultat des législatives 2022 est aussi attendu que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type d'élection. Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. 09:30 - Des horaires prolongés pour ces législatives à Pussay Pour ces législatives à Pussay, l'unique bureau de vote (Gymnase Gaston Pommereau) a ouvert ses portes à 8 heures et fermera à 20 heures, pour commencer le dépouillement. Un horaire légèrement prolongé en comparaison de l'heure de fermeture dans la plupart des communes (18 ou 19 heures). Ce sont 11 candidats qui se sont alignés dans l'unique circonscription couvrant la cité.

Législatives 2022 à Pussay : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives à Pussay (91740) ? Elles se dérouleront les 12 et 19 juin prochains. Durant l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait décroché 35.5% des voix au premier tour à Pussay. La candidate d'extrême droite avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 21.8% et 18.3% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Pussay avec 60.8% des suffrages. Emmanuel Macron avait récupéré 39.2% des votes. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national auront-ils la possibilité de s'emparer d'un fauteuil de député dans cette circonscription ?