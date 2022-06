Résultat de la législative à Saint-Amand-Montrond : en direct

12/06/22 17:13

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Amand-Montrond sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:13 - Que peuvent enseigner les grandes tendances des législatives 2022 pour Saint-Amand-Montrond ? Les indicateurs nationaux des ultimes semaines auront sans doute une résonnance sur les législatives à Saint-Amand-Montrond ce dimanche. Mais impossible de faire abstraction des habitudes locales. L'alliance LREM-Ensemble a vu son résultat chuter très près du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête. Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%. Avec 28,46% des suffrages, à Saint-Amand-Montrond cette fois, Emmanuel Macron avait glané la première position lors de la dernière élection suprême. Marine Le Pen terminait à la deuxième place à 28,2%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 14,99% et Éric Zemmour à 8,17%. 14:30 - À Saint-Amand-Montrond, le chiffre phare de ces élections législatives demeure l'abstention La participation constituera à n'en pas douter l'une des clés de ce scrutin législatif à Saint-Amand-Montrond. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 7 169 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 66,49% étaient allées voter. Le taux de participation était de 66,37% au premier tour, ce qui représentait 4 758 personnes. La peur d'un retour de la pandémie de coronavirus ainsi que ses répercussions en matière sanitaire et économique pourraient de faire baisser le pourcentage de participation à Saint-Amand-Montrond. 11:30 - L'abstention aux législatives 2022 à Saint-Amand-Montrond peut-elle faire moins bien qu'en 2017 ? Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. Pour comprendre le vote des électeurs de cette agglomération, il faut étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. En 2017, durant les législatives, le taux d'abstention avait représenté 55,74% au premier tour au niveau de Saint-Amand-Montrond, à comparer avec un taux d'abstention de 53,86% pour le deuxième tour. 09:30 - Les législatives 2022 se finissent à 18 heures à Saint-Amand-Montrond Si jamais vous êtes toujours indécis concernant les 8 prétendants au premier tour dans l'unique circonscription de Saint-Amand-Montrond, pas de stress. Les 9 bureaux de vote ne seront fermés qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la métropole.

Résultat des élections législatives 2022 à Saint-Amand-Montrond

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Amand-Montrond comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription du Cher

Tête de liste Liste Thibaut de la Tocnaye Rassemblement National Frédéric Dumay Droite souverainiste Nathalie Marteel Reconquête ! Aliénor Garcia-Bosch-de Morales Nouvelle union populaire écologique et sociale Eric Bellet Divers extrême gauche Bénédicte de Choulot Les Républicains Karine Tissier Ecologistes Loïc Kervran Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Législatives 2022 à Saint-Amand-Montrond : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives à Saint-Amand-Montrond (Cher) ? Elles auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Lors de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait décroché 28,46% des voix au premier tour à Saint-Amand-Montrond, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La présidente du RN et l'ancien ministre délégué du gouvernement Jospin avaient obtenu 28,20% et 14,99% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Amand-Montrond gratifié de 52,54% des votes, abandonnant donc 47,46% des suffrages à Marine Le Pen. Avec un premier tour en sa faveur il y a deux mois, le président fraîchement réélu pourra-t-il se reposer sur cette ville pour acquérir une majorité à l'Assemblée nationale ?