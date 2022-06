Résultat des législatives à Saint-André-Goule-d'Oie - Election 2022 (85250) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de la législative 2022 à Saint-André-Goule-d'Oie. Le taux d'abstention s'établit à 60% des électeurs habilités à voter dans la commune pour cette circonscription (soit 838 non-votants). Ces données ne reflètent cependant pas l'entièreté des votes au niveau de la circonscription, 42 autres communes participant aussi au résultat de la législative dans la 4ème circonscription de la Vendée. Véronique Besse a recueilli 42% des votes. Martine Leguille-Balloy (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Céline Sauvêtre (Nouvelle union populaire écologique et sociale) décrochent dans l'ordre 20% et 15% des suffrages.

Comment votent le plus souvent les habitants de cette ville ? Lors des élections législatives de 2017, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 56,62% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Saint-André-Goule-d'Oie. Le taux d'abstention était de 49,15% au dernier round. Le premier tour d'élection de ce 12 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée au premier round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures.

Les indications nationales des ultimes semaines rejailliront certainement à Saint-André-Goule-d'Oie. Mais impossible de faire abstraction des spécificités locales. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a vu son score bondir très près de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Au même moment, le RN est venu coller les 20%. Or à Saint-André-Goule-d'Oie, Emmanuel Macron obtenait la tête du vote de la dernière élection avec 43,08% des voix au 1er round, devant Marine Le Pen à 25,79%. Arrivaient ensuite, avec 10,32%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 4,8%, Valérie Pécresse.

Dans l'unique bureau de vote de Saint-André-Goule-d'Oie, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront probablement déterminantes ce dimanche pour les législatives. Le député de Marseille avait atteint 10,32% des suffrages le 10 avril dernier dans la ville. Et c'est sans compter les votes d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,89% et 1,45% au 1er tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc potentiellement viser 15,66% à Saint-André-Goule-d'Oie pour ce premier tour des élections législatives.

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 43,1% des votes au premier tour à Saint-André-Goule-d'Oie, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste défaite de la présidentielle de 2022 et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 25,8% et 10,3% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Saint-André-Goule-d'Oie grâce à 64,4% des suffrages, laissant ainsi à Marine Le Pen 35,7% des votes. Le président récemment réélu sera-t-il en mesure de remporter la majorité des députés de l'Assemblée au regard des voix qu'il a obtenues dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans le pays, les citoyens de Saint-André-Goule-d'Oie ( Vendée ) seront invités à contribuer aux élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.