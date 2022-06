Résultat des législatives à Saint-Étienne-du-Bois - Election 2022 (85670) [PUBLIE]

Le résultat de l' élection législative 2022 à Saint-Étienne-du-Bois est désormais officiel. À Saint-Étienne-du-Bois, les citoyens votant dans la 1ère circonscription de la Vendée se sont prononcés pour la candidature Les Républicains. Reste encore à déterminer si les habitants des 34 autres communes faisant partie de cette circonscription électorale feront les mêmes choix que ceux de Saint-Étienne-du-Bois. Laurent Caillaud a réuni 24% des voix au niveau de la commune. Il devance Lucie Etonno (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Lilas N'Dong (Rassemblement National) qui récupèrent dans l'ordre 24% et 23% des suffrages. Le taux de participation s'établit à 47% des habitants inscrits sur les listes électorales au sein de la commune à l'échelle de la 1ère circonscription de la Vendée (674 votants).

Lors de la dernière échéance, à Saint-Étienne-du-Bois, Marine Le Pen accostait en première position de la présidentielle avec 31,82% des voix, devant Emmanuel Macron à 25,04%, puis Jean-Luc Mélenchon avec 16,13% et Valérie Pécresse, quatrième avec 5,44%. Un verdict à jauger par rapport à ce qui a eu lieu au niveau national : un Emmanuel Macron à l'avant à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les mouvements nationaux des dernières semaines viendront peut-être infléchir cette donne et donc le résultat des législatives dans la commune dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Or la majorité présidentielle est tombée à un trait de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages vendredi soir. Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%.

Dans les 2 bureaux de vote de Saint-Étienne-du-Bois, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon en avril pour la présidentielle seront peut être déterminantes ce dimanche pour les élections législatives. Le candidat LFI avait obtenu 16,13% des suffrages le dimanche 10 avril. Les reports des suffrages du PS et d'EELV sont aussi à regarder de près ce dimanche dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 4,37% et 1,16% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc potentiellement atteindre 21,66% à Saint-Étienne-du-Bois pour ces légilsatives.

Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs habitant à Saint-Étienne-du-Bois (85) seront amenés à participer aux élections législatives comme l'ensemble des Français. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils en mesure de rafler un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ? Au moment de l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 31,82% des voix au premier tour à Saint-Étienne-du-Bois. L'ex-députée européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25,04% et 16,13% des suffrages. Et après renversement de situation : Emmanuel Macron était, 15 jours plus tard, arrivé en tête du second tour en rassemblant 50,58% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 49,42% des votes.