Résultat de la législative à Saint-Nicolas-de-Redon : en direct

19:24 - Du côté de la Nupes, les 21,28% de Mélenchon à Saint-Nicolas-de-Redon scrutés

Une des questions clés de ces législatives 2022, en France comme à Saint-Nicolas-de-Redon, sera le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés. Le candidat avait obtenu 21,28% des suffrages lors de la présidentielle dans la localité. N'oublions pas non plus les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 6,3% et 2,06% au premier tour de l'élection présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc espérer glaner 29,64% à Saint-Nicolas-de-Redon pour ce premier tour.