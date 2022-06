Résultat de la législative à Saint-Philbert-de-Bouaine : en direct

12/06/22 11:16

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Philbert-de-Bouaine sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:16 - Les données clés des élections législatives 2022 à Saint-Philbert-de-Bouaine 12 candidats s'affrontent dans l'unique circonscription de Saint-Philbert-de-Bouaine aujourd'hui, pour le premier tour des élections législatives 2022. Un niveau de postulants élevé comparé à celui des autres circonscriptions (10 candidatures le plus souvent). Et les 2487 électeurs de la métropole auront jusqu'à 18 heures pour rallier les 3 bureaux de vote et faire leur choix pour ce 1er tour de piste.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Philbert-de-Bouaine comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Vendée

Tête de liste Liste Lilas N'Dong Rassemblement National Laurent Caillaud Les Républicains Aya Salama Divers gauche Vincent Pilet Divers droite Jean-François Hee Droite souverainiste Philippe Latombe Ensemble ! (Majorité présidentielle) Lucie Etonno Nouvelle union populaire écologique et sociale Eric Mauvoisin-Delavaud Reconquête ! Arthur Dubois Ecologistes Etienne Dreyfus Divers gauche Gilles Robin Divers extrême gauche Alain Bouyer Ecologistes

Législatives 2022 à Saint-Philbert-de-Bouaine : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 35% des suffrages au premier tour à Saint-Philbert-de-Bouaine, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont et le président du parti "La France Insoumise" avaient obtenu 25% et 17% des votes. Le choix des citoyens de Saint-Philbert-de-Bouaine était resté constant au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (61% des voix), cédant par conséquent à Marine Le Pen 39% des votes. Avec un premier tour à son avantage le 10 avril dernier, le président récemment réélu pourra-t-il compter sur cette ville pour acquérir la majorité à l'Assemblée ? Quel sera la conclusion des législatives 2022 à Saint-Philbert-de-Bouaine (85) à la mi-juin ? Elles auront lieu très exactement les 12 et 19 juin 2022.