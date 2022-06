Résultat des législatives à Sauveterre - 2e tour élection 2022 (30150) [DEFINITIF]

Résultats des législatives 2022 à Sauveterre

Le résultat du 2e tour des élections législatives à Sauveterre est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du second tour dans le Gard

Résultat législatives 2022 dans la 3ème circonscription du Gard

Résultat 2e tour

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Sauveterre Pascale Bordes Rassemblement National 51,32% 46,13% Anthony Cellier Ensemble ! (Majorité présidentielle) 48,68% 53,87% Participation au scrutin Circonscription Sauveterre Taux de participation 48,07% 47,17% Taux d'abstention 51,93% 52,83% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 6,13% 7,60% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,11% 2,08% Nombre de votants 45 912 816

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à Sauveterre. Les votants seront priés de retourner dans les bureaux de vote dès 2024 pour participer au résultat des élections européennes à Sauveterre . La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche la première position chez les 1730 citoyens votant dans la 3ème circonscription du Gard demeurant à Sauveterre. Anthony Cellier a enregistré 53.87% des votes à l'échelle de la commune. Quant à elle, Pascale Bordes (Rassemblement National) capte 46.13% des voix. Ces chiffres ne traduisent cependant pas la totalité des votes au niveau de la circonscription, 49 autres communes contribuant également au résultat de la législative dans la 3ème circonscription du Gard. Le niveau de la participation atteint 47.17% des habitants autorisés à se rendre aux urnes de la commune pour cette circonscription électorale, ce qui représente 816 votants.

Résultat 1er tour

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Sauveterre Pascale Bordes (Ballotage) Rassemblement National 30,08% 24,28% Anthony Cellier (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,77% 27,65% Sabine Oromi Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,66% 25,78% Blandine Arnaud Les Républicains 6,73% 6,72% Jean-Marie Moulin Reconquête ! 6,64% 6,48% Monique Novaretti Parti radical de gauche 3,33% 3,36% Catherine Michon Ecologistes 1,84% 1,99% Joëlle Scaramozzino Ecologistes 1,76% 1,99% Christophe Prévost Régionaliste 1,35% 0,50% Jean Egéa Divers extrême gauche 0,62% 1,00% Anne Guichard Divers 0,21% 0,25% Participation au scrutin Circonscription Sauveterre Taux de participation 48,84% 47,19% Taux d'abstention 51,16% 52,81% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27% 1,23% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,43% 0,37% Nombre de votants 46 651 816

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Sauveterre sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Sauveterre. En direct 18:48 - La 2e position à Sauveterre pour la coalition LFI-PS-EELV Avec un score de 25,78% des suffrages au 1er tour à Sauveterre, la nuance des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés avait atteint un haut niveau avant ce deuxième épisode des élections législatives 2022. Cet électorat a donc un poids ce dimanche. Ce premier résultat est toutefois à mettre en perspective avec les voix de gauche qui pouvaient tomber dans l'escarcelle de la Nupes après l'élection présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 21,17%, 4,46%, 1,41% et 1,93% le 10 avril. Ce sont donc 28,97% d'électeurs en réalité que pouvait viser la coalition LFI-PS-EELV-PC pour ces législatives à Sauveterre. 15:30 - Quel dénouement pour le deuxième tour des législatives à Sauveterre ? Avec 27,65% des votes, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Sauveterre le 12 juin dernier au soir du 1er round de la législative. En 2e position, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche 25,78% des suffrages. La candidature Rassemblement National récupère 24,28% des suffrages. D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 députés. 13:30 - À Sauveterre, le score de l'abstention à l'occasion du 2e tour des législatives 2022 sera un élément décisif Le second tour de scrutin de ce 19 juin affichera-t-il une participation en berne à l'image des élections législatives de 2017 ? Le week-end dernier, 52,81% des personnes aptes à participer à une élection à Sauveterre avaient boudé les urnes. Au fil des dernières années, les 2098 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a 2 mois, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'élevait à 76,64% des votants de la ville. La participation était de 80,06% au premier tour, soit 1377 personnes. 10:30 - Les élections sont sur les rails à Sauveterre ! On peut se prononcer jusqu'à 18 heures La cité de Sauveterre ne compte qu'une seule circonscription législative, de quoi simplifier la vie des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour prendre part au scrutin. Seuls les postulants qualifiés il y a une semaine sont sur la ligne de départ pour cette deuxième étape de l'élection législative à Sauveterre. Découvrez l'élu à partir de 20 heures dans cet espace.

Législatives 2022 à Sauveterre : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les citoyens de Sauveterre seront amenés à contribuer aux élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Les votants de cette commune se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ? Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 27,5% des votes au premier tour à Sauveterre, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste perdante de l'élection présidentielle de 2022 et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 22,9% et 21,2% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Sauveterre avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui accordant 54,3% des voix, cédant ainsi 45,7% des votes à Marine Le Pen.