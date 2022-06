Résultat de la législative à Sauveterre : en direct

12/06/22 17:07

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Sauveterre sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:07 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Sauveterre À Sauveterre, l'une des grandes inconnues de ces législatives 2022 sera indiscutablement l'étendue de l'abstention. A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 720 personnes en âge de voter au sein de la commune, 23,36% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 19,94% au premier tour. La crainte d'un retour de la pandémie de coronavirus et ses répercussions sur l'économie française et la santé publique pourraient nuancer l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Sauveterre. 11:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Sauveterre au premier tour des législatives ? Au fil des dernières consultations démocratiques, les 2 098 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. En 2017, pendant les élections législatives, 49,67% des inscrits sur les listes électorales de Sauveterre avaient pris part au vote au premier tour, à comparer avec une participation de 43,82% pour le second round. Les résultats des législatives 2022 sont autant attendus que le taux de participation qui est souvent très bas durant de ce type de scrutin. Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections législatives 2022 à Sauveterre Ces législatives 2022 sont donc lancées ! À Sauveterre, il reste encore plusieurs heures pour faire son choix parmi les 11 candidats qui se présentent pour devenir député (soit à peu près autant que dans le reste du pays en moyenne). Les 1720 électeurs de Sauveterre ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 2 bureaux de vote de la ville pour prendre part au scrutin.

Résultat des élections législatives 2022 à Sauveterre

Les élections législatives 2022 auront lieu à Sauveterre comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription du Gard

Tête de liste Liste Joëlle Scaramozzino Ecologistes Catherine Michon Ecologistes Monique Novaretti Parti radical de gauche Anne Guichard Divers Pascale Bordes Rassemblement National Jean Egéa Divers extrême gauche Christophe Prévost Régionaliste Anthony Cellier Ensemble ! (Majorité présidentielle) Blandine Arnaud Les Républicains Sabine Oromi Nouvelle union populaire écologique et sociale Jean-Marie Moulin Reconquête !

Législatives 2022 à Sauveterre : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les citoyens de Sauveterre seront amenés à contribuer aux élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Les votants de cette commune se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ? Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 27,5% des votes au premier tour à Sauveterre, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste perdante de l'élection présidentielle de 2022 et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 22,9% et 21,2% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Sauveterre avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui accordant 54,3% des voix, cédant ainsi 45,7% des votes à Marine Le Pen.